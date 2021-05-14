Відповідне розпорядження Кабінету Міністрів України ухвалили 12 травня.
До теми В Україні створять університет, в якому готуватимуть фахівців з безпеки для держави
Міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив, що новий регіональний університет на Харківщині діятиме з метою задоволення потреб ринку праці у відповідних фахівцях та покращення конкурентних можливостей навчання у вишах.
Які виші приєднаються до нового університету
До новоутвореного Державного біотехнологічного університету приєднуються:
- Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка,
- Харківська державна зооветеринарна академія,
- Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва,
- Харківський державний університет харчування та торгівлі.
Студенти та інші особи, які навчаються в цих вищих закладах освіти, продовжать навчання в новоутвореному університеті за обраними спеціальностями та джерелами фінансування.
Додамо, що фінансування університету буде здійснюватися в межах видатків, передбачених МОН.
До слова, раніше Уряд дозволив створити Український державний університет науки і технологій. Згодом до нього приєднають два інших виші. Деталі – за посиланням.