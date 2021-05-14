Відповідне розпорядження Кабінету Міністрів України ухвалили 12 травня.

До теми В Україні створять університет, в якому готуватимуть фахівців з безпеки для держави

Міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив, що новий регіональний університет на Харківщині діятиме з метою задоволення потреб ринку праці у відповідних фахівцях та покращення конкурентних можливостей навчання у вишах.

Які виші приєднаються до нового університету

До новоутвореного Державного біотехнологічного університету приєднуються:

Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка,

Харківська державна зооветеринарна академія,

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва,

Харківський державний університет харчування та торгівлі.

Студенти та інші особи, які навчаються в цих вищих закладах освіти, продовжать навчання в новоутвореному університеті за обраними спеціальностями та джерелами фінансування.

Додамо, що фінансування університету буде здійснюватися в межах видатків, передбачених МОН.

До слова, раніше Уряд дозволив створити Український державний університет науки і технологій. Згодом до нього приєднають два інших виші. Деталі – за посиланням.