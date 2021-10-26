Заступниця директора обласного Департаменту науки й освіти Ольга Алфьорова додала, що ще кілька громад Харківщини запровадили змішане навчання у школах.

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За її словами, канікули продовжили на цей тиждень. У Департаменті також отримали лист від МОН з рекомендацією ще на тиждень запровадити канікули. Тож діти в області відпочивають аж до 7 листопада.

На канікули не пішли у Валківській громаді, там учні 1 – 4 класів вчаться очно, 5 – 9 класи — дистанційно, й Шевченківська селищна громада, але з середи, 27 жовтня, вони обіцяють піти на дистанційне навчання,

– сказала Алфьорова.

Чиновниця запевнила, що жодної школи чи класів у Харківській області на самоізоляції наразі немає й не було перед початком канікул.

До того ж, у всіх школах Харківщини вакциновані понад 80% освітян. "Найвищий рівень вакцинації у Красноградському районі – 98%, Ізюмський – 96%, Чугуївський та Лозівський район – 94%. Найнижчий показник у Богодухівському районі – 90%", – каже вона.

Коронавірус на Харківщині! Регіон наразі у помаранчевій зоні карантину. У Харківській області за добу, 25 жовтня, виявили понад 1250 осіб захворіли на коронавірус. Загалом в Україні за минулу добу зареєстрували 19 120 нових випадків зараження COVID-19.

Де ще продовжили канікули? У Запоріжжі та Черкасах школярі відпочиватимуть на тиждень довше. Місцева влада дозволила продовжити канікули. Тож діти у цих містах на канікулах з 18 жовтня по 1 листопада.

У Житомирі школярам також продовжили канікули. Відпочиватимуть діти з 25 жовтня до 7 листопада. Все через погіршення ситуації з коронавірусом.