Згідно з рішенням уряду, з 1 лютого не допускаються до роботи співробітники адміністрацій усіх рівнів, педагоги та медичні працівники.

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У Харківській ОДА зазначимо, що найбільше відсторонили викладачів вишів через відсутність щеплень.

Щодо співробітників освіти не допустили до роботи в школах 26 осіб, у вишах – приблизно 300 викладачів,

– уточнили у відомстві.

У самому Харкові відсторонили від роботи 31 січня 14 педагогів.

Чому відстороняють освітян? Від 31 січня в Україні набуває чинності наказ МОЗ від 30 листопада 2021 року, який розширює перелік організацій, представники яких мають обов'язково зробити щеплення проти COVID-19. До нього належать і працівники шкіл.

За наказом МОЗ,відсторонені викладачі не отримують заробітну плату та їм не зараховується робочий стаж.

Додамо, що у листопаді 2020 року від роботи на Харківщині було відсторонено 1229 педагогів. Більшість з низ згодом вакцинувалися проти COVID-19.