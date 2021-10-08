Заступник голови Харківської ОДА Михайло Черняк заявив, що в області запроваджують шкільні канікули раніше. За його словами, з урахуванням свят, які будуть наступного тижня (чотири святкові вихідні) – це дозволить на суттєвий час обмежити контакти.

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Черняк додав, що попри всю роботу зі стримування розповсюдження COVID-19 на Харківщині, область все ще перебуває на межі червоної зони.

Тому в Харківській ОДА вирішили запровадити по всьому регіону шкільні канікули з 18 жовтня. Це має пом’якшити ситуацію навколо розповсюдження коронавірусної хвороби.

Так, діти відпочиватимуть з 14 жовтня (це державний вихідний) до 24 жовтня. А вже 25 діти можуть вийти на навчання, якщо канікули в області не продовжать.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що оскільки ситуація з поширенням COVID-19 залишається напруженою, Харківську ОДА зобов’язали посилити протиепідемічні заходи в регіоні. Зокрема:

продовжувати збільшувати кількість ПЛР-тестувань та експрес-тестів;

посилити контроль за дотриманням критеріїв госпіталізації пацієнтів з коронавірусом;

оновити маршрути пацієнтів та забезпечити їх суворе виконання медичною службою області;

ініціювати встановлення додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів на території окремих територіальних громад у межах області.

Коронавірус в Україні! За останню добу, 7 жовтня, на коронавірус в Україні захворіли понад 16 тисяч людей. Серед них – 1 553 дитини та 431 медпрацівник.



До лікарень госпіталізували понад 3 тисячі людей з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень COVID-19, на жаль, померли 241 пацієнтів. Водночас видужали 4 720 людей.