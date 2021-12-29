На Харківщині в садочку виявили спалах гострих кишкових інфекцій: у 4 малюків ще й COVID-19

На Харківщині у яслах-садочку зафіксували спалах гострих кишкових інфекцій. П'ятеро дітей потрапили до лікарні. В чотирьох з них підтвердили ще й коронавірус.

Інцидент стався у яслах-садочку, що розташований у селищі міського типу Новопокровка (Чугуєвського району).

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П'ятьох вихованців закладу поклали до лікарні через спалах гострих кишкових інфекцій.

Діагноз та симптоми у дітей

Дітей госпіталізували протягом 24 – 28 грудня. Первинний діагноз у одного малюка – гастроентероколіт, у інших чотирьох – гастроентероколіт і COVID-19.

Основні клінічні прояви захворювання: підвищення температури тіла, слабкість, рідкі випорожнення, блювота,

– зазначили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Аби локалізувати спалах у садочку та з'ясувати, чому і як захворіли діти, спеціалісти Чугуївської філії центру:

провели епідеміологічне розслідування та санітарно-епідеміологічне обстеження;

дезінфікували приміщення,

відібрали проби питної води, добових проб готових страв та змивів;

зробили бактеріологічне обстеження та організували медичне спостереження всіх, хто контактував із захворілими малюками.

Наразі лабораторні дослідження ще продовжуються. Чи закрили заклад на цей час – не повідомляється. На сайті садочку зазначається, що його відвідують 113 дітей.

До слова, у Полтаві 2-річний хлопчик повернувся з дитячого садочка №34 "Журавлик" додому з розрізаним язиком. Хлопчику у лікарні наклали п'ять швів. Що відомо про інцидент – читайте у статті.