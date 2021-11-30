На Харківщині 11-річна учениця вирішила прогуляти школу та пройшла 8 кілометрів

В селі Цупівка на Харківщині 11-річна дитина пішла з гімназії та не повернулася. Згодом з’ясувалося, що дівчинка вирішила прогуляти деякі уроки, а за цей час пройшла 8 кілометрів.

Інцидент стався 29 листопада. На пошуки дитини тривожно підняли весь особовий склад підрозділу поліції області.

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З’ясувалося, що дівчинка вирішила прогуляти уроки, а потім злякалася покарання та вирушила додому до подруги.

Вже за годину під час пошуків співробітники поліції встановили місцеперебування дівчинки. Її виявили у селищі Слатино, що за 8 кілометрів від навчального закладу.

Дитину передали батькам. Жодних протиправних дій щодо неї не було. З дитиною та її батьками поліцейські провели профілактичну роботу.

До слова, минулого тижня у Луцьку 8-річний учень загубився дорогою додому. Хлопчик повертався шкільним автобусом, але не зміг добратися до свого будинку. Його помітила перехожа та повідомила поліції. Деталі – читайте у статті.