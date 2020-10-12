У Харківській міській раді вирішили не відправляти школярів на канікули з 15 жовтня, як це рекомендують зробити у Міністерстві освіти і науки. Школи у Харкові почнуть осінні канікули з 21 жовтня.

Про це заявила директорка Департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко, передає KHARKIV Today.

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Вона наголосила, що міська влада не буде виконувати рекомендації тимчасового очільника МОН Сергія Шкарлета, а чекатиме відповідної постанови Кабміну.

"Це був указ міністерства?.. Я б вам рекомендувала пофарбуватися в чорний, а вам — в білий… Якщо буде указ міністерства і постанова Кабміну, ми виконаємо цю постанову. Поки, крім коментарів в телеграм, що не є офіційною інформацією, ми нічого не отримували", – сказала Деменко.

За її словами, школярі Харкова майже не хворіють на коронавірус. Там наразі через випадки COVID-19 в школах на дистанційне навчання відправили лише 82 класи (це менше 2% усіх класів у місті). А понеділок, 12 жовтня, в школах були присутні 89% дітей.

До слова, міська влада Києва також вирішила розпочати осінні канікули для учнів з 21 жовтня 2020 року. Однак, остаточне рішення буде залежати від епідеміологічної ситуації в місті.

Нагадаємо, що Сергій Шкарлет заявив, що Міносвіти направить листи до всіх шкіл з рекомендаціями відправити учнів на канікули з 15 по 30 жовтня включно.