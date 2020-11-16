В Україні стало актуальним питання дитячого харчування в садочках і школах, адже все більше батьків скаржаться на обмежений раціон, та й навіть діти не хочуть їсти в шкільних їдальнях. За кордоном ситуація з цим інша.

Видання ТСН запитало у батьків різних міст світу про те, чим годують їхніх дітей у школах та садочках.

Цікаво Шкільні їдальні в Києві показали, чим насправді годують учнів: фото і відео

Німеччина

В столиці Німеччини Берліні за шкільне харчування платить держава, а батьки можуть спостерігати за тим, чим годують їхніх дітей. Подивитися меню на тиждень вони можуть на сайті сервісу, там же можна вибрати один із запропонованих варіантів (страви з чимось м'ясним чи щось вегетаріанське). Але німецькі школярі все одно носять з собою ланч-бокси з дому.

Бельгія

У початкових класах в школах Бельгії на сніданок дітям дають супи-пюре. Проте обіди в них платні – зазвичай дають рибу, м'ясо або якусь вегетаріанську страву.

Тому багато батьків продовжують давати дитині бокс з їжею з собою. Це можуть бути бутерброди або салат, але точно не цукерки або печиво. Цікаво, що дітям до 7 класу на території школи нічого не продають, перекуси вони носять з собою.

Азербайджан

У приватних дитячих садках Азербайджану харчування дітей схоже на те, до якого звикли українці: на сніданок дітям дають молочну кашу з грінками і чаєм або, як варіант, якусь сирну страву. На обід в обов'язкову програму входить суп (іноді на бульйоні, іноді овочевий) і щось м'ясне з гарніром.

Натомість вечеря у садочках досить скромна: це може бути картопля пюре, хліб і чай. Перекусів там немає взагалі.

США

У приватних дитячих садах Сан-Франциско діти приносять ланч-бокси з собою. Проте у кожному місті діють свої правила. Натомість у державних садочках дітей годують сніданком (до уроків), ланчем на великій перерві та за необхідності вечерею в їдальні. Цікаво, що меню складають на місяць наперед.

Іспанія

В іспанських садочках і школах діти платять за їжу самі. Обіди ці буде ситні – можуть включати в себе макарони з м'ясом, рис з овочами, а на десерт – йогурти або булочки.

Також малеча може обідати вдома і брати з собою перекус. Але тут є регламентоване правило: щодня діти приносять їжу одного типу, наприклад, понеділок – сендвіч, вівторок – йогурт, середа – крекери, четвер – фрукти тощо.

Польща

Польські діти мають у садочках найрізноманітніший раціон. Так, на сніданок у меню є кілька видів хліба з маслом, яйця, помідори, огірки, сир, какао. На обід готують супи на нежирному бульйоні, також в меню присутні спагеті з різними соусами, багато овочевих салатів, м'ясо і різні підливи. На перекус малечі дають багато різних фруктів.

Додамо, що є низка країн, де дітей не годують у навчальних закладах взагалі. Це Об’єднані Арабські Емірати, Єгипет, Ізраїль і Канада. Там батьки збирають їжу своїм дітям з собою. Тож, у кожній державі свої правила і фінансові можливості.