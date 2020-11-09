Фахівці Служби безпеки України викрили хакерів, які зламали електронну систему вищих навчальних закладів у Вінниці, щоб знайти в комп’ютерних програмах відповіді на екзамени.

Оперативники СБУ встановили, що зловмисники протиправно змінювали офіційну інформацію навчальних закладів та отримували доступ до файлів, які містять відповіді на екзаменаційні білети. Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Через злам системи хакери незаконно отримали інформацію та продали її замовникам за грошову винагороду. Так, хакери для блокування роботи вишів під час складання іспитів, здійснювали DDoS-атаки на інформаційно-телекомунікаційні системи вишів.



СБУ викрила хакерів, які зламали систему вишів / Фото пресслужба СБУ

Наразі проти зловмисників розпочали кримінальне провадження за статтею 361 Кримінального кодексу України. Також правоохоронці вилучили всю комп’ютерну техніку та sim-карти операторів із доказами протиправної діяльності, а також банківські платіжні картки, куди надходили гроші.