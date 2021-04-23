Хабарі за дипломи та дисертації: в Україні створили платформу про корупцію в освіті

Нещодавно журналістка Олеся Яремчук опублікувала власну історію корупцію в процесі захисту дисертації. Після розголосу матеріалу активісти створили в Україні громадську ініціативу та платформу про корупцію в освіті.

Проєкт OsvitaLeaks збиратиме історії про факти корупції в освіті, а також фіксуватиме факти академічної недоброчесності у закладах вищої освіти.

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На сторінці проєкту у фейсбук зазначено, що до його створення долучилися фахівці з різних сфер: науковці, викладачі, журналісти, працівники ІТ-галузі.

Вас схиляли заплатити хабар під час вступу до вишу, складання заліку чи іспиту? Ви не могли захистити курсову, дипломну роботу, кандидатську чи докторську дисертацію через корупцію? Розкажіть нам свою історію,

– написали автори проєкту.

Чи буде це анонімно? Людина, яка поділиться власною історією, яка пов’язана з корупцією в освіті, може:

зберігати анонімність,

відкрити ім'я та прізвище для загалу,

зробити видимими ім’я та прізвище лише для модераторів сайту.

Як розповісти власну історію

Зайдіть на сайт Osvitaleaks та клацніть "Розпочати". Виберіть файли, які хочете передати на сайт. Вашу історію треба описати у подробицях та завантажити у форматі Word, Google Docs чи PDF з іншими доказовими файлами (це можуть бути документи, аудіоз, фото, відео тощо) Заповніть віконце "Ваша електронна скринька”. Ваша е-пошта не буде оприлюднена. Заповніть віконце "Ім'я або псевдонім". Вкажіть ваше справжнє ім'я або ж вигадане, якщо хочете залишитися анонімом. Вкажіть прізвище, місце роботи та посаду фігуранта/ки вашої справи. Усі докази та розповіді експерти будуть систематизувати та сортувати. Коротко опишіть про що ваша історія (до 1000 знаків). Це все, що потрібно зробити. Після цього ваші дані та файли у безпеці. Вони зберігаються на захищених хмарних серверах, тобто їх не знайшли правоохоронні органи.

Зазначимо, що ваші дані та файли ніколи не будуть опубліковані без вашої згоди. Також без вашого відома їх не будуть передавати у правоохоронні органи. Окрім того, корупціонери згодом будуть покарані.

Що відомо про історію журналісти Олесі Яремчук: коротко