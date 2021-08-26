Пожежників викликали о 10:40 ранку, і вже за 12 хвилин вони локалізували займання.

До теми У МОЗ думають про недопуск невакцинованих студентів до гуртожитків

Всіх студентів та мешканців евакуювали з п'ятиповерхового гуртожитку. Як помітно на відео, до місця події приїхало три пожежні машини та швидка медична допомога. Про постраждалих поки не повідомлялося.



До слова, нещодавно в Івано-Франківську сталася пожежа у гуртожитку Національного медичного університету. Рятувальникам довелося евакуювати студентів. Постраждалих не було.