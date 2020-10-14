Через посилення карантину Міністерство освіти вирішило перевести студентів на дистанційне навчання й відправити додому. З 15 жовтня пари й справді проходитимуть в онлайні, але з гуртожитків можна не виселятись. У Кропивницькому інспектори Держпродспоживслужби перевірили, в яких умовах мешкають студенти, що не повернулися додому.

Більше про те, як перевіряли, чи дотримуються в гуртожитках Кропивницького всіх протиепідемічних норм – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Візити друзів у гуртожиток заборонені. Впускають лише батьків, однак не довше, ніж на 10 хвилин. Втім для інспекторів та журналістів зробили виняток.

Перша зупинка їхніх оглядин – харчоблок. Аби уникнути скупчень, їжу на кухні студенти готують поодинці.

"У кожного з нас свій посуд. Ми миємо щоразу, коли поїмо, дезінфікуємо, протираємо раковини – аби все було чисто", – розповіла студентка медколеджу Катя.

Носіння масок в гуртожитку обов'язкове

В приміщенні гуртожитку потрібно обов'язково носити маску. За словами коменданта, якщо студент не хоче зайвий раз її одягати, то чергова має повне право не запустити його в приміщення.

Прибирають у гуртожитку часто – з інтервалом у 3 години.

Розчином хлорного вапна прибиральниці обробляють перила, ручки дверей, підлогу, туалети,

– зазначила техпрацівниця Світлана.

Санітайзери в гуртожитку розміщені на кожному поверсі. Втім директорка медколеджу поскаржилась, що купували їх власним коштом. З початку навчального року витратили близько 40 000 гривень. Натомість з коронавірусного фонду не отримали жодних коштів.

Директорка медколеджу Світлана Бондар зауважила, що держава не передбачила кошти на придбання дезінфікуючих розчинів в заклади.

"Але в нас є спецрахунок – це кошти, що заробляє навчальний заклад від освітянських послуг, які надає. Тому ці кошти були використані. На тиждень витрачається до 6 тисяч гривень", – наголосила вона.

Гуртожиток закриють на карантин, якщо хтось зі студентів захворіє

Якщо хтось зі студентів занедужає, його тимчасово переведуть у спеціальний трикімнатний ізолятор. Там хворий перебуватиме, доки його не доправлять до лікаря. Якщо коронавірус підтвердять, на карантин закриють увесь гуртожиток, а студенти підуть на самоізоляцію.

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Після ретельного кількагодинного огляду інспектори побаченим залишились задоволені. Загалом, від початку перевірки інспектори склали на керівників вишів 2 протоколи про порушення санітарних норм. Однак перевірки триватимуть щонайменше до кінця жовтня.