Гуртожитки часто стають епіцентрами зараження, адже їхні мешканці доволі тісно контактують між собою. Як убезпечити себе від ймовірного інфікування – читайте далі.

Про правила перебування та проживання в гуртожитках у період карантину нагадали у МОЗ, повідомляє телеграм-канал "Коронавірус-інфо".

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► Мешканці можуть перебувати поза кімнатами лише у респіраторах або захисних масках.

► Відвідувачам мають проводити температурний скринінг безконтактним методом. Їм необхідно регулярно мити руки або обробляти їх антисептиками.

Крім цього, утримуватися від контакту з особами із симптомами респіраторних захворювань. Натомість при виявленні симптомів респіраторних захворювань необхідно самоізолюватися.

Власники та адміністрація гуртожитку повинні

забезпечити працівників гуртожитку засобами індивідуального захисту. Згодом – організувати їх централізований збір;

контролювати використання мешканцями та відвідувачами захисних масок поза кімнатами;

у санвузлах завжди мають бути рідке мило, антисептики та паперові рушники;

регулярно повинне здійснюватися вологе прибирання. Кожні 3 – 4 години потрібно дезінфікувати поверхні;

на вході у приміщення повинні бути інформаційні матеріали про профілактику коронавірусу COVID-19;

адміністрація має забезпечити місця біля входу, де мешканці та відвідувачі гуртожитку зможуть обробляти руки антисептиками;

для тих, хто перебуває на самоізоляції – забезпечити медичне спостереження, доставку речей першої потреби;

для працівників та мешканців гуртожитку – обмежити масові збори у закритих приміщеннях.



Правила проживання та відвідування гуртожитків / Інфографіка МОЗ