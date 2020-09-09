Мер Києва Віталій Кличко повідомив про 310 нових хворих на коронавірус у столиці. Голова Держпродспоживслужби Києва зазначив, що найбільше нових випадків фіксують в організованих колективах. Відтак серед лідерів навчальні заклади. Відтак є прогнози, що спалахи COVID-19 виникатимуть в гуртожитках.

Тому що в таких закладах досить важко дотримуватися профілактичних протиепідемічних заходів. Про це він розповів в ефірі 24 каналу.

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Голова Держпродспоживслужби Києва зазначив, що сьогодні проводилося зібрання Міністерства освіти з залученням і Київської міської держадміністрації щодо акцентування уваги на гуртожитках.

Також він повідомив, що наразі в Києві закриті 3 навчальні заклади: 2 школи та один дитячий дошкільний заклад. 51 клас в усіх школах столиці пішов на самоізоляцію.

Крім цього, сьогодні профілактично припинена робота Академії мистецтв. "Зараз проводиться епідрозслідування по кожному випадку, розробляються заходи, проводяться певні профілактичні заходи", – додав Олег Рубан.

За його словами, єдиний шлях профілактики – розмежування ланцюжка передавання інфекції. Це:

виявлення хворого;

ізоляція близько контактних осіб: в межах шкіл та ліцеїв – це клас;

проведення дезінфекції і обстеження на 14 добу контактних осіб.

Алгоритм закриття освітніх закладів на карантин

Олег Рубан зауважив, що алгоритм встановлюється при проведенні епідрозслідування. Зокрема, припиняють роботу організовані колективи і проводяться карантинні заходи протягом інкубаційного періоду. При коронавірусі – це встановлений термін в 14 днів.

Тому класи йдуть на самоізоляцію, на дистанційне навчання, проводиться певне медичне спостереження контактним особам. І далі клас повертаєтся на звичайне навчання.

До цієї ситуації потрібно ставитися нормально. Раніше такі заходи проводили з інших респіраторних вірусних інфекцій: дифтерія, менінгокок,

– пояснив він.

Голова Держпродспожислужби розповів, що в серпні в Києві проводилися навчання серед педагогів та директорів шкіл щодо алгоритму дій на випадок виявлення хворих.

"Сьогодні деякі з них володіють кращими знаннями протидії інфекції, ніж лікарі. Тому в Києві ситуація контрольована і заходи, які проводяться, є правильними", – наголосив він.



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