У великих містах Грузії навчальний рік у школах та вишах відклали на два тижні – до 1 жовтня. А все через те, що в країні почалася друга хвиля коронавірусу і збільшилася кількість хворих.

Зокрема, йдеться навчання пізніше розпочнеться у таких містах – Тбілісі, Кутаїсі, Руставі, Горі, Зугдіді та Поті, Батум, Кобулет передає агентство "Грузія Online".

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За словами прем'єр-міністра країни Георгій Гахарія, навчання у вищих закладах освіти та школах розпочнеться з 1 жовтня. "Це необхідно для того, щоб правильно оцінити нинішні ризики. Для цього нам разом з епідеміологами потрібно два тижні. Після цього ми приймемо додаткові рішення щодо закладів освіти", – додав Гахарія.

Тож наразі до 1 жовтня школярі і студенти будуть навчатися в дистанційному режимі. Рішення ухвалили через погіршення епідеміологічної ситуації в Грузії. Там кількість хворих постійно зростає від 1 вересня.

До слова, за останню добу, 13 вересня, в рузії виявлено 165 нових випадки коронавирусу. Загалом в країні підтверджено 2392 випадків зараження COVID-19, померло 19 осіб.