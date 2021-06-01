Про це розповів голова комітету Сергій Бабак під час виступу на форумі "Україна 30. Освіта і наука".

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За його словами, в Україні зараз навчається понад 70 тисяч іноземних студентів, але в них є певні обмеження, введені законом.

"Проте зараз є ініціатива комітету освіти і науки, і її найближчими тижнями будуть вносити в парламент. “Вона потрібна для того, щоб наші університети могли зробити певний квантовий стрибок на зовнішній ринок", – додав Бабак.

Так, наразі в Україні навчання іноземців дозволено лише двома мовами – українською або англійською.

Ми хочемо дозволити навчання іноземців, в окремих групах, будь-якою мовою,

– наголосив Бабак.

Наприклад:

університети на Волині або Львові можуть навчати польською мовою,

у Закарпатті – навчати угорською,

в Чернівцях – румунською мовою,

в Одесі – Болгарською мовою,

у Харкові врешті решт – російською мовою.

Сергій Бабак переконаний, що потенціал цього закону – плюс 20 тисяч іноземців на навчанні в Україні, щорічно плюс 1,2 мільярди гривень в бюджети університетів і плюс 4 мільярди щорічно в бюджети місцевих громад.

До слова, станом на 1 січня 2021 року кількість іноземних студентів складає понад 76 тисяч осіб. Серед спеціальностей, які обрали іноземні студенти, найпопулярнішими є медичні – майже 50%.