Про це розповів голова комітету Сергій Бабак під час виступу на форумі "Україна 30. Освіта і наука".
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За його словами, в Україні зараз навчається понад 70 тисяч іноземних студентів, але в них є певні обмеження, введені законом.
"Проте зараз є ініціатива комітету освіти і науки, і її найближчими тижнями будуть вносити в парламент. “Вона потрібна для того, щоб наші університети могли зробити певний квантовий стрибок на зовнішній ринок", – додав Бабак.
Так, наразі в Україні навчання іноземців дозволено лише двома мовами – українською або англійською.
Ми хочемо дозволити навчання іноземців, в окремих групах, будь-якою мовою,
– наголосив Бабак.
Наприклад:
- університети на Волині або Львові можуть навчати польською мовою,
- у Закарпатті – навчати угорською,
- в Чернівцях – румунською мовою,
- в Одесі – Болгарською мовою,
- у Харкові врешті решт – російською мовою.
Сергій Бабак переконаний, що потенціал цього закону – плюс 20 тисяч іноземців на навчанні в Україні, щорічно плюс 1,2 мільярди гривень в бюджети університетів і плюс 4 мільярди щорічно в бюджети місцевих громад.
До слова, станом на 1 січня 2021 року кількість іноземних студентів складає понад 76 тисяч осіб. Серед спеціальностей, які обрали іноземні студенти, найпопулярнішими є медичні – майже 50%.