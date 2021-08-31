Гроші за щеплення та ймовірність дистанційки: у регіонах України триває вакцинація освітян

У Кропивницькому від коронавірусу вакцинувалися 50% освітян. У міському управлінні освіти пояснили, робити щеплення вчителі відмовляються – не впевнені в ефективності вакцин або ж бояться побічних реакцій.

Заняття в школах 1 вересня почнуться в очному форматі. Однак якщо епідемситуація погіршиться, навчальні заклади з низьким відсотком вакцинованих працівників закриють.

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Педагогам пригрозили дисциплінарними санкціями

Водночас масово відправляти школярів на дистанційку міська влада не планує. Натомість пропонуватиме батькам перевести учнів до шкіл, які за показником щеплених вчителів відповідають стандартам МОЗ. Водночас педагогам і директорам, які ведуть антивакцинальну пропаганду, в мерії пригрозили дисциплінарними санкціями.

"Якщо колектив не розуміє вимоги держави, вимоги місцевого самоврядування, міської ради, вони не чують звернень, то жодна онлайн-освіта проводитися не буде. Ми заповнимо учнями ті школи, які чітко виконали норму. Не виконали норму – на мінімалку всі сядуть і будуть сидіти дома", – сказав Андрій Райкович,

міський голова Кропивницького.

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В Івано-Франківську заохочують вакцинуватись грошима

В Івано-Франківську вчителів до вакцинації вирішили заохотити грошима. Місцеві педагоги, які вже щепилися від коронавірусу, отримають по тисячі гривень. Таке рішення прийняв місцевий виконком.

У профільному департаменті наголосили, що понад 40% вчителів загальної середньої освіти отримали 2 дози вакцини й до них наразі активно долучаються їхні колеги з дошкільних закладів.

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Процес вакцинації у Львові

Процес вакцинації вчителів триває й у Львові. Щоправда, точну кількість освітян, які вже зробили щеплення, поки не називали, чекають середини вересня, аби вчителі принесли свої паспорти вакцинації.

Щеплення освітян вплинуть на те, чи перейде школа на дистанційку, якщо місто опиниться у жовтій чи помаранчевій зоні епіднебезпеки. Тобто, у випадку, якщо у закладі понад 20% працівників невакциновані, доведеться знову навчатися з дому.

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"Є постанова головного санітарного лікаря, в якій вказано, що має бути вакциновано 80% осіб для того, щоб можна було продовжувати працювати. Але поки що ми не можемо про це говорити, бо кількість людей, які вакцинуються, щоденно зростає", – розповіла Зоряна Довганик, керівниця міського управління освіти.

У деяких закладах Харкова – понад 70% щеплених

У Харкові ж двома дозами вакцинували понад 30% шкільного персоналу. Водночас є заклади, де кількість щеплених освітян перевищує вже 70%. Там зауважили, головна мотивація імунізуватися – не переходити потім на дистанційне навчання.

"Я вакцинувалася першою дозою у квітні, а другою – у травні. У червні вже отримала сертифікат. Для себе вирішила, що буду вакцинуватися, бо це потрібно для збереження здоров'я", – розповіла Анна Касперчук,

викладачка хімії.