Гроші та їх сенс: як в острівній країні навчають фінансової грамоти за допомогою мультика

Найбільша фінансова установа Північних Маріанських островів запустила англомовний мультик "Долари і Сенс". Проєкт створено з метою поширення фінансової грамоти серед населення.

Банк Сайпану оприлюднив першу серію анімаційного коміксу на своєму ютуб-каналі в четвер, 4 березня. Рекомендоване вікове обмеження для перегляду жартівливо встановлене у категорії "від 7 до 107 років".

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Мультик "Долари та сенс" зображує розмову між молодими кузенами та їх бабусею про витрати, накопичення та позику грошей.

Наймолодшого персонажа Коку озвучив чотирикласник Текехід Напуті, який згодом розповів, що в процесі роботи й сам зрозумів всю важливість економії коштів.

Старшу дівчинку Каю в мультику озвучувала п'ятнадцятирічна Тейхані Віллагомес. Восьмикласниця зазначила, що завдяки проєкту навчилася планувати та формувати власний бюджет.

Колишня секретарка Департаменту громадських і культурних питань Північних Маріанських островів Дейзі Віллагомес-Бір вважає, що уроки фінансової грамотності за допомогою мультика можуть бути корисними для людей будь-якого віку.

За словами президента Банку Сайнапу Джона Арройо, установа планує випустити ще багато епізодів мультсеріалу.

Ми всі виростаємо, навчаючись основ життя у батьків та в школах. Пропрацювавши у фінансовій галузі понад 30 років, я особисто переконався у відсутності елементарних знань про гроші, зокрема серед клієнтів банків,

– наголошує Арройо.

Анімаційний серіал, на думку творців, зможе не тільки розповісти про елементарні грошові поняття, але й допоможе глядачам розвинути практичні навички управління фінансами.

Перша серія мультсеріалу "Долари і сенс": дивіться відео