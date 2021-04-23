Гроші на навчання: чи повертаються інвестиції в освіту дітей

Вклад коштів в освіту дітей — найвигідніший фінансовий інструмент, адже знання не можна відібрати чи вкрасти, а інфляція їх не "з'їдає". На розвиток малюків витрачається значна частина сімейного бюджету, оскільки різноманітні гуртки та спортивні секції коштують інколи декілька тисяч гривень на місяць.

Перші дослідження, присвячені зв’язку освіти й особистого доходу, з’явилися у 50 роках минулого століття. У 2018 році у Світовому банку узагальнили інформацію щодо досвіду, який було накопичено за цей час.

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Висновки Світового банку

Згідно із даними дослідження Світового банку, повернення інвестицій за один рік навчання дитини становить близько 9 відсотків.

Якщо дивитися на статистику минулих 50 років, то інвестуючи тисячу доларів в освіту, у середньому з такого капіталовкладення повертається всього близько 8,8 відсотка на рік.

Варто зауважити, що понад півстоліття показник повернення інвестицій, витрачених на здобуття знань, залишається приблизно на одному рівні.

До слова, на думку дослідників, наразі мало шансів, що у цій галузі щось різко зміниться. Тому вкладатися в освіту вигідніше, ніж у цінні папери або валюти.

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Переваги інвестицій в освіту

Як правило, завдяки здобутій освіті набагато легше знайти хорошу роботу – освічених людей менше, тому й конкуренція нижча.

А ще за бажанням можна легко переорієнтуватися й змінити спеціальність, оскільки людина, яка володіє хорошими знаннями, не має страху перед новими можливостями.

До 40 років можна бути вчителем, а потім різко змінити діяльність та відкрити бізнес з продажу кави.

Ймовірно, саме тому частка жителів Європи, які отримують будь-який вид освіти у віці від 25 до 64 років, є найбільшою у країнах з вищим рівнем і тривалістю життя, зокрема у Фінляндії, Данії та Швеції.

Фінансуючи освітній процес, головне забезпечити, щоб дитина чітко усвідомлювала, для чого їй потрібно вчитися та як вміло й правильно використовувати знання у житті. Інакше, інвестування може обернутися банальною тратою грошей.