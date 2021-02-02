Якщо керівники великих компаній можуть дозволити собі безліч фахівців та експертів, то власники малого бізнесу зазвичай змушені самостійно сприймати важливі рішення.

Джерело: Business

Статистика показує, що дуже невеликий відсоток малих підприємців є фінансово грамотними у веденні власної справи.

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Успіх бізнесу в категорії SOHO напряму залежить від навичок та знань його власника. Керівник повинен розбиратися у всьому – від маркетингу і дизайну до продакт-плейсменту та фінансів.

Що таке категорія SOHO Абревіатура small office/home office. Вид підприємницької діяльності, коли на підприємстві працює до 5 людей в невеликому офісі або вдома.

У керівників категорії SOHO дуже тонка межа між власними фінансами та доходами від бізнесу. Особисті навички вимагають достатнього рівня для розуміння податкової системи, визначення цінової пропозиції та вираховування рейтингу успішності підприємства.

Як підвищити рівень фінансової грамотності

Не обмежуйтесь специфікою бізнесу. Важливо пам'ятати, що будь-яка підприємницька діяльність вимагає базових знань галузі. Не варто зосереджуватися виключно на одній схемі бізнесу, але й завжди шукати шляхи розширення та модифікації власної справи.

Досвід показує, що багатьом малим підприємствам з часом доводиться або повністю перекваліфіковуватися, або бодай робити ребрендинг.

Тут корисними будуть знання основ сфери бізнесу, які можна здобути завдяки перегляду цікавих лекцій, прослуховуванню бізнес-подкастів та прочитанню книг.

Ретельно підбирайте інвесторів. На початку створення бізнесу не спішіть укладати договір з першими кращим інвестором. Проаналізуйте ринок, на яких умовах з вами хочуть співпрацювати, і чи здатні ви будете дотримуватися умов договорів.

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Зрозумійте необхідні витрати. Борги не є чимось страшним, якщо ви їх розумієте та контролюєте. Вивчіть кожен рахунок, де можна скоротити витрати, а де вони є справді необхідними.

Вирахуйте кредитний рейтинг бізнесу. Проаналізуйте потік коштів, відмежовуючись від додаткових доходів. Наскільки підприємство є рентабельним? Чи приносить воно на даному етапі закладену в бізнес-плані кількість доходу? В який період (місяць, квартал, рік) найбільше прибутку?

Багато малих підприємств, особливо на початку своєї діяльності, мають різкі перепади в грошовому потоці, і тоді важко зрозуміти, наскільки бізнес є рентабельним.

Частиною фінансової грамотності є спокійне та врівноважене ставлення до хаосу та непередбачуваності, швидке та ефективне вирішення складних ситуацій.