Генеральний директор директорату європейської інтеграції, бюджетування та узгодження політик Олександр Пижов розповів, що цього року загальна сума субвенцій – 103,7 мільярда гривень, хоча у 2020 році вона складала близько 20 мільярдів.

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Гроші на зарплати вчителів

Також з освітньої субвенції виділяють гроші на зарплату 400 тисячам українських учителів. На це піде близько 100 мільярдів гривень.

Зазначимо, що цього року збільшили мінімальну зарплату, тому і оплата праці вчителів стала більшою. Однак наразі коштів отримали на 3 мільярда менше, ніж планувалося. Окрім того, якщо фактична наповнюваність класів є меншою, то різницю в кількості ставок вчителів має покривати місцевий бюджет.



Зарплата вчителів на 2021 рік / Дані МОН / Інфографіка 24 каналу

У МОН переконані, що розподіл коштів на місцях відбувається нераціонально. Адже в Україні є понад 5 тисяч малокомплектних шкіл, де навчається менше 100 дітей. Територіальні громади мають об’єднувати їх та забезпечувати шкільний транспортом. Так, у 2021 місцевим бюджетам спрямовали 487,4 мільйонів гривень на придбання шкільних автобусів.

За даними МОН, наповнюваність класів учнями для обласних бюджетів має становити 20, а для Києва — 28 дітей.

Цікаво! Насправді в столиці у класі може бути від 8 до 37 дітей. Так, 37 учнів навчається у класі в сучасній школі № 333, що була відкрита чотири роки тому на Осокорках. А у маленькій школі № 22 на Відрадному – лише по 8 учнів у класі.

Гроші на комп’ютерне обладнання для НУШ

На другому місці за обсягом – субвенція НУШ, а це 1,42 мільярда гривень (минулого року на це виділяли 1,06 мільярда).

Зокрема, 400 мільйонів гривень виділили на підвищення кваліфікації вчителів. Кошти розподіляються на тренінги, курси та інші форми навчання для вчителів, які викладатимуть у пілотних 5 класах НУШ.

Переважна більшість коштів (1,02 мільярда гривень) піде на закупівлю засобів навчання та обладнання. Але до придбання таких речей має долучатися і територіальна громада.

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Так, у містах, де понад 40 тисяч мешканців, 30% має йти з місцевого бюджету. Якщо в містах і селах менше населення, тоді лише 10%. Для тих, хто перебуває в особливих умовах (гірські села, населені пункти на лінії зіткнення) – лише 5%.

Гроші на оновлення шкіл та ноутбуки для вчителів

Субвенцію "Спроможна школа для кращих результатів" також збільшили вдвічі – на це виділили близько мільярда гривень. На ці кошти мають оновити 300 шкіл. У першу чергу подбають про інклюзивне середовище, доступність шкіл для людей з ООП, заплановані реконструкції та капітальні ремонти.

Додамо, що у 2021 році введено нову субвенцію для реагування на COVID-19. Вона становить 1 мільярд гривень. Частково ці гроші підуть на придбання масок, респіраторів, щитків, рукавичок, дезінфекторів, термометрів тощо. На це спрямовано 20 мільйонів.

Але переважну більшість коштів (980 мільйонів) витратять на придбання ноутбуків для вчителів, щоб організувати якісне дистанційне навчання. Так, МОН разом з Мінцифри планують цього року забезпечити ноутбуками майже 61 тисячу педагогів.

У такому ж розмірі, як торік, залишилася субвенція на державну підтримку особам з особливими освітніми потребами — 0,5 мільярда гривень.