Грошей на освіту не додали, але перерозподілили між статтями, – Грищук про бюджет-2021
На освіту грошей у Держбюджеті-2021 не додали, але Верховна Рада планує ухвалити рішення про розподілу коштів на фінансування освіти й науки. Зокрема, на закупівлю шкільних автобусів виділять майже 500 мільйонів гривень.
Питання розподілу коштів на освіту обговорювали у Комітеті ВР з питань освіти, науки та інновацій, а результатами дискусій поділилися депутати Роман Грищук та Юлія Гришина на своїй сторінці у фейсбуці.
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За їх словами, це була тривала і виснажлива боротьба. І вони вже мають кілька відчутних перемог.
Народний депутат Роман Грищук розповів, що грошей на освіту не додали, але перерозподілили між статтями всередині освітнього бюджету.
Результати обговорення фінансування на освіту
- Із залишків освітніх коштів на поточний рік направлять 490 мільйонів гривень на закупівлю шкільних автобусів. Це потрібно для того, аби кожна дитина навіть у найвіддаленішому містечку чи селі могла безпечно і комфортно дістатися до школи.
- Національний фонд досліджень, який надає гранти на наукові дослідження і розробки, отримає 150 мільйонів гривень.
- На курси підготовки для дітей з тимчасово окупованих територій виділять 100 мільйонів гривень.
"Молодь повинна мати доступ до освіти в українських вишах – влітку ухвалили відповідний закон, і тепер абітурієнти зможуть якісно підготуватися до вступу в університет", – сказала Гришина.
- Також виділять додаткових 50 мільйонів гривень на компенсацію відсотків за кредитами на вищу освіту.
- Водночас санаторні школи фінансуватимуться у старому порядку, навіть попри те, що їх в Кодексі вже немає.
Ми також домовилися, щоб залишки грошей за освітньою субвенцією, які не використали протягом року, не забирали до загального бюджету, а могли застосувати на потреби освіти протягом наступних бюджетних періодів,
– заявила депутатка.
Грищук також нагадав, що цього року Нацфонд досліджень вже отримав фінансування 216 проєктів на суму 255 мільйонів гривень.
"Проєкти цього року оцінювало 1152 експерти, з яких 15% – це іноземні вчені. Результати створення об'єктивної системи фінансування науки впливатимуть як на економіку, так і на престиж країни у світі", – додав Грищук.
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