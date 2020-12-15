На освіту грошей у Держбюджеті-2021 не додали, але Верховна Рада планує ухвалити рішення про розподілу коштів на фінансування освіти й науки. Зокрема, на закупівлю шкільних автобусів виділять майже 500 мільйонів гривень.

Питання розподілу коштів на освіту обговорювали у Комітеті ВР з питань освіти, науки та інновацій, а результатами дискусій поділилися депутати Роман Грищук та Юлія Гришина на своїй сторінці у фейсбуці.

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За їх словами, це була тривала і виснажлива боротьба. І вони вже мають кілька відчутних перемог.

Народний депутат Роман Грищук розповів, що грошей на освіту не додали, але перерозподілили між статтями всередині освітнього бюджету.

Результати обговорення фінансування на освіту

Із залишків освітніх коштів на поточний рік направлять 490 мільйонів гривень на закупівлю шкільних автобусів. Це потрібно для того, аби кожна дитина навіть у найвіддаленішому містечку чи селі могла безпечно і комфортно дістатися до школи.

Національний фонд досліджень, який надає гранти на наукові дослідження і розробки, отримає 150 мільйонів гривень.

На курси підготовки для дітей з тимчасово окупованих територій виділять 100 мільйонів гривень.

"Молодь повинна мати доступ до освіти в українських вишах – влітку ухвалили відповідний закон, і тепер абітурієнти зможуть якісно підготуватися до вступу в університет", – сказала Гришина.

Також виділять додаткових 50 мільйонів гривень на компенсацію відсотків за кредитами на вищу освіту.

Водночас санаторні школи фінансуватимуться у старому порядку, навіть попри те, що їх в Кодексі вже немає.

Ми також домовилися, щоб залишки грошей за освітньою субвенцією, які не використали протягом року, не забирали до загального бюджету, а могли застосувати на потреби освіти протягом наступних бюджетних періодів,

– заявила депутатка.



Грищук також нагадав, що цього року Нацфонд досліджень вже отримав фінансування 216 проєктів на суму 255 мільйонів гривень.

"Проєкти цього року оцінювало 1152 експерти, з яких 15% – це іноземні вчені. Результати створення об'єктивної системи фінансування науки впливатимуть як на економіку, так і на престиж країни у світі", – додав Грищук.