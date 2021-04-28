Громадська рада просить МОН звернути увагу на порушеннях під час захисту дисертації Киви

Громадська рада при МОН просить Міністерство освіти і науки перевірити інформацію щодо порушення відкритості під час захисту кандидатської дисертації нардепа Іллі Киви. Зокрема, йдеться про недопуск журналістів на захист.

Громадська рада звернулася до МОН з приводу обмеження присутності журналістів під час захисту дисертації народним депутатом Іллею Кивою.

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Зокрема, у листі до МОН Громадська рада просить перевірити дотримання вимог Положення про спеціалізовану вчену раду під час захисту дисертації Киви.

Робота вченої ради має відкритий характер, тому не допускаються обмеження щодо присутності на захист дисертації будь-яких осіб. Тому на захисті дисертації Киви були порушення щодо цього,

– йдеться у листі.

Так, Громадська рада просить МОН скасувати рішення вченої ради Інституту підготовки кадрів Держслужби зайнятості про надання Киві звання кандидата наук, а діяльність цієї ради зупинити, якщо вказані порушення підтвердять.



Додамо, що на засіданні Громадської ради були присутні 24 з 35 членів. Зокрема, 22 людей проголосували за таке рішення, 2 – утримались.

До слова, наукового керівника Киви Володимира Гурковського, який допомагав депутату із кандидатською роботою, звільнили з роботи.

Що відомо про захист дисертації іллі Киви