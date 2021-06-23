Наразі створювати ліцею може лише обласна або міська рада в населених пунктах, де мешкає понад 50 тисяч осіб. Про це розповів автор документу, нардеп від "Слуги Народу" Сергій Колебошин.

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У Верховній Раді можуть схвалити новий закон про створення ліцеїв

На своєму засіданні комітет з питань освіти та науки рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні законопроєкт №4629-1 про особливості формування мережі ліцеїв.

За словами Колебошина, документ має викликати довіру до громад, а також стати частиною процесу децентралізації влади. У законопроєкті врахували особливості розселення і демографії.

Що передбачає законопроєкт №4629-1

Попередні норми передбачали, що у ліцеях має навчатись щонайменше 4 класи на паралелі. Однак, на думку нардепа, це б обмежувало можливості громад в негусто населених областях.

Там би ми не змогли заснувати нормальну мережу ліцеїв і змушені були б робити пансіони, а це нерівні умови: діти з міста їхали б додому, а діти в сільській місцевості вимушені цілий тиждень бути в пансіоні,

– пояснив автор нового законопроєкту.

Проєкт передбачає зменшення мінімальної кількості паралельних класів до 2 і 3 профілі. Крім того, у складі ліцею будуть не лише 5 – 12 класів, але й початкової ланки 1 – 4 класів.

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Зміни щодо дошкільної освіти

Дошкільним закладам освіти дозволять бути структурними підрозділами початкової школи та гімназії. Однак, садочки мусять розміщувати в окремих будівлях або мати окремі виходи, аби потоки дітей не перетиналися.

На думку Колебошина, для навчального процесу не є припустимим, якщо коли діти 3 – 4 років перетинаються з підлітками і стикаються з різними ризиками.

Усі нові норми фактично нададуть можливість сталого продовження освітньої реформи, враховуючи процес децентралізації, який в державі відбувається,

– зауважив народний депутат.

Хто платитиме за нові ліцеї

У законопроєкті передбачено, що на формування відокремленої мережі ліцеїв Кабміну доручать закладати кошти в бюджетах найближчих років. Кошти від держави отримають громади, які спроможні побудувати ліцеї або розділити навчальні процеси.