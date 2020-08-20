Освіта зараз потребує інвестицій для нормального початку нового навчального року, адже зросте навантаження вчителів та витрати на протиепідеміологічні заходи. Тож, освітні експерти просить уряд виділити державну цільову освітню субвенцію на зарплати педагогам.

Зокрема, про це говорить ексміністерка МОН Ліліня Гриневич та освітній омбудсмен Сергій Горбачов, передає "Освіторія".

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Джерелом освітньої субвенції вони пропонують фонд "COVID-19", адже саме до нього з бюджету МОН забрали понад 4,9 мільярда гривень, а повернули лише 52 мільйони, які довелося повернути учням за скасоване пробне ЗНО.

Лілія Гриневич запевняє, що важливо підняти зарплату вчителям та збільшити інвестиції в освіту. "Дуже важливе рішення — цільова освітня субвенція. Джерело ми вказуємо — фонд боротьби з коронавірусом", – каже ексміністерка МОН.

За словами Гриневич, з нового навчального року значно зросте навантаження на вчителів, адже класи в багатьох містах України переповнені: по 35 і навіть 40 дітей. І щоб зберегти соціальну дистанцію їх треба поділити на групи. Тож, або буде навчання у різні зміни, або діти ходитимуть до школи по черзі (по днях чи тижнях).

А в разі змішаного навчання вчителю доведеться готуватися і до очних уроків, і до дистанційних. Якщо ж буде навчання у зміни, то збільшиться навантаження для педагогів.

Чи отримають вчителі доплату за цю роботу? На ці питання поки що немає відповіді… Ми переконані, що в Україні має бути запроваджена цільова освітня субвенція для організації навчання в закладах освіти під час карантину,

– додає вона.

Гриневич зазначила, що частково щось будуть покривати органи місцевого самоврядування зі своїх бюджетів, але вони не можуть охопити все самі.

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"Освіта зараз потребує серйозних інвестицій для нормального початку нового навчального року. І питання оплати праці вчителів може вирішити тільки Кабмін", – підсумувала вона.

Натомість Сергій Горбачов зауважив, що додаткові кошти необхідні на:

оплату додаткової роботи педагогів в умовах, коли пропонується зменшити учнів у навчальних класах (групах), поділивши їх на підгрупи для забезпечення дистанції;

підвищення якості інтернету та забезпечення шкіл необхідним обладнанням для проведення дистанційного або змішаного навчання;

для закупівлі достатньої кількості мийних, дезінфекційних та захисних засобів;

для підвищення кваліфікації педагогів.



Як організувати навчання у школі в період пандемії

до роботи у школі не допускатимуть вчителів та працівників з температурою понад 37,2°C;

заклади освіти розроблять маршрути та графік допуску учнів до школи, щоб уникнути скупчень людей;

у приміщеннях школи пересуватися потрібно в масці, але під час занять учні можуть зняти маску;

адміністрація школи повинна скласти розклад так, щоби заняття в класах починалися та закінчувались у різний час;

за можливості варто забезпечити проведення занять на свіжому повітрі;

у школі мають провітрюватися класи після кожного заняття протягом 10 хвилин тощо.



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