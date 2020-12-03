298 років тому 3 грудня народився відомий український педагог та філософ Григорій Сковорода. У шкільних підручниках його часто зображають відлюдником та моралістом. А якби Сковорода жив зараз, то він міг би бути сучасним блогером, приватним репетитором та коучем-фрілансером.

Видання "Освіторія" підготувало 7 цікавих та неочікуваних фактів з життя Григорія Сковороди та зібрало його цитати-поради сучасним вчителям та батькам.

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7 цікавих фактів про Григорія Сковороду та його поради

Сковорода — учень-індиго

Відомо, що Григорій Сковорода народився в козацькій родині, де дбали про освіту дітей: його старший брат Степан навчався в Польщі, а Григорій вже з 7 років пішов здобувати освіту в початкову дяківську школу.

Сьогодні таку дитину назвали б "індиго", адже, окрім шкільної науки, малий Григорій мав багато гуртків, зокрема навчався музичної грамоти та гри на інструментах, був солістом у церковному хорі.

А у 16 років Григорій вступив до Києво-Могилянської академії, де опанував 5 іноземних мов.

Порада від Сковороди! Філософ у своїх листах радив, як досягти успіхів у навчанні: "Вони такі: знання грецької і римської літератури, яке дається нічними заняттями, втеча від юрби і мирських справ, зневага до багатства, піст і помірність, коротше — зневажання плоті, щоб здобути дух".

Сковорода — студент-хіпстер

У Києво-Могилянській академії Григорій Сковорода навчався з перервами близько 10 років. Проте так і не отримав диплом про вищу освіту. А все через те, що він найбільше цінував власну свободу і брав участь у багатьох проєктах.

До прикладу, філософські студії йому довелося перервати на кілька років, щоб співати у придворній царській хоровій капелі.



Григорій Сковорода у мандрах / Фото ukrainka

Як і годиться хіпстеру, Сковорода зневажав високі титули і посади. За переказами, він зверхньо і самовпевнено відповів імператриці Катерині II, коли та запитала, чому він їй не вклонився: "Не бажав я тебе бачити, ти сама захотіла на мене подивитися. А як же ти мене роздивишся, якщо я перед тобою удвоє зігнуся?"

Сковорода — вчитель-змінотворець

Свою кар’єру педагога Сковорода розпочав у колегіумі в Переяславі, де він викладав поетику. Але поет робив це за власною програмою, нехтуючи усталеними методами, тож невдовзі його звільнили.

Так, в середині 18 століття Сковорода застосовував принцип "вербальних оцінок" – ставив учням не бали, а писав короткий фідбек на завдання учнів. Попри відверті коментарі Сковороди, студенти його дуже любили та поважали.

Згодом, коли Сковорода викладав у Харківській колегії, він запрошував студентів до себе додому та мав з ними дружні стосунки. У своїй педагогіці філософ спирався на принцип природності. Казав так: "Яблуню не вчи родити яблука: вже сама природа її навчила… Учитель і лікар — не лікар і вчитель, а тільки служитель природи".

Сковорода — новатор профорієнтації

Григорій Сковорода найбільше відомий своєю філософією "сродної праці". Але в ті часи ця ідея була бунтівна і новаторська, адже батьки завжди вважають, що знають краще за дітей, який фах престижний і успішний.

Порада від Григорія Сковороди. Філософ наполягав, що слід робити в житті те, що приносить людині радість і щастя.

Цілком мертва людська душа, яка не вдалася до свого природного діла… Я безнастанно говорив це молодим, щоб випробовували свою природу. Шкода, що батьки не карбують цього на серці своїм синам. Звідси-бо й буває, що військову роту веде той, хто повинен би сидіти в оркестрі,

– казав він.

Сковорода – чайлдфрі

Григорій Сковорода свідомо не пов’язував себе шлюбом та родинними обов’язками. Кажуть, що він навіть коли втік з-під вінця в день свого одруження. Але ми не знаємо, чи це правда.

Окрім того, Сковорода мав дуже глибоке розуміння виховання дітей. Сучасним батькам Сковорода радить: "Є два головних батьківських обов’язки: благо родити і благо навчити". Роль батьків він порівнював з деревом та плодами: "Як від яблуні соки до гілок її течуть, так батьківський дух і норов переходить до дітей, аж поки ті не відійдуть і самі не вкореняться".

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Сковорода — сучасний коуч

Григорій Сковорода мав багато конфліктів із представниками влади й тодішніми управлінцями. Тому він вирішив навчати свого найкращого учня Михайла Ковалинського дистанційно.

Сковорода писав йому листи, у яких давав настанови та мотивував Михайла в дусі сучасних коучів — підбадьорював, пише, що вірить у сили і талант свого учня: "Вправи через помилки ведуть нас до витонченості письма".

Порада Сковороди: Філософ спонукав учня мислити, а не зазубрювати науку з книжок: "Хто думає про науку, той любить її, а хто її любить, той ніколи не перестає учитись, хоча б зовні він і здавався бездіяльним". "Не розум із книг, а книги із розуму народилися. Хто очистив свій розум чистими роздумами про істину, той подібний до дбайливого господаря, що викопав у своєму домі джерело чистої води".

Сковорода — мандрівний блогер

У мандрах Григорій Сковорода провів понад 20 років: він зупинявся у своїх знайомих та учнів, спав по 4 години на добу, грав на сопілці та багато писав, хоча за життя не видав жодної книжки. Тож, можна сказати, що він досяг вершини майндфулнесу – вмів насолоджуватися кожною миттю життя.

Порада від Сковороди: У своїх творах він і вчить кожного: "Шукаємо щастя по сторонах, по віках, по станах. А воно скрізь і завжди з нами, як риба у воді, так ми в ньому. Не шукай його ніде, коли не знайдеш скрізь. Воно преподібне до сонячного сіяння: відкрий тільки вхід йому в душу свою".