Грибок та тріщини у школі: у Києві батьки скаржаться, що їхні діти навчаються в жахливих умовах

Учні школи №162 у Києві на уроках дихають хлоркою та вчаться в класах із полущеними стінами та грибком. Батьки на жахливі умови скаржаться регулярно, а школа та відділ освіти запевняють, що чекають грошей на ремонт.

Жахливі умови для учнів

Батьки учнів переконують, що у столичній школі №162 стіни у грибку та тріщинах, а в класі є величезна дірка, яка виходить просто в басейн. Журналісти не змогли це побачити на власні очі, бо через карантин до закладу не пускають.

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Окрім того, там зламані туалети та дірки у стелі. Батьки переконують, що все через неякісні ремонти.

Чотири рази виділялись кошти на загальну суму 1,2 мільйонів гривень (на покрівлю школи). Наразі ці роботи не виконувались або виконувались частково,

– кажуть батьки.

Як виглядає школа №162 у Києві / Скріншот з сюжету ТСН

Школа переповнена

Школа розрахована на 708 учнів, проте зараз там навчається понад понад тисяча дітей. А грошей на розширення школи досі немає.

Орім проблем із станом будівлі, батьки нарікають на проблеми з навчанням. Зокрема, на 16 класів старшої школи лише два вчителі математики, і один з них на лікарняному.

"Ось зараз урок математики в 10 класі проводиться, так як вчителя немає діти на балконі. Дивіться, як все проходить. Це систематично. Як нам здавати ЗНО?", – обурюються батьки.

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Також там лише по одному вчителю з інформатики та трудового навчання на всю старшу школу. "Замінюють вчителі, в кого вільно, непрофільні... Коли прийде вчитель, ми їй все пояснимо і вона з учнями дожене", – каже директорка школи Наталія Марченко.

Що кажуть у школі та відділі освіти

Щодо жахливого стану будівлі директорка зізнається, що про всі проблеми знає. Вона вже написала звернення в управління освіти і чекає фінансування.

Провели ремонтні роботи. Це заміна зливних стоків, щоб відвести воду від стін. Класи, які ви бачили, зачинені на ремонт,

– додає директорка.

У місцевому управлінні освіти кажуть, що перед початком навчального року школу перевіряли і, попри проблеми, визнали придатною для навчання.

"Заклад абсолютно нормально може працювати. Ніяких там проблем немає. Те, що ви кажете, це поточні питання, які виникають в процесі. Над цим треба працювати", – каже керівник управління освіти Олексій Сукенніков.

А батьки тим часом продовжують писати звернення у всі можливі інстанції.

До слова, у деяких червоноградських школах в кабінках туалетів немає дверей. За словами батьків, дівчатка соромляться туди ходити, адже за ними можуть підглянути хлопці, ба навіть зняти на камеру.