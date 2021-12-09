Такі заходи хочуть запровадити через дії батьків. Адже на сьогодні дорослі часто відмовляються пускати до школи учнів, посилаючись на низку причин.

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Законопроєкт передбачає, що особа, яка здійснює опіку або догляд за неповнолітнім та не реєструє або не контролює обов'язкове шкільне навчання, карається ув'язненням на строк до двох років та штрафом.

Зазначається, що закон стосується батьків учнів, які не досягли 16-річного віку.

До слова, у Луцьку суд оштрафував багатодітну матір через те, що її 5 дітей пропускали уроки в школі. Діти жінки не відвідували навчання від вересня до середини жовтня. Деталі – читайте у статті.