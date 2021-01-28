Програма для школярів від ЄС: як здобути корисний досвід у Грузії

ЄС оголосив новий набір на дипломну програму навчання в Європейській школі Східного партнерства у Тбілісі. Заявки приймаються до 26 лютого, а навчання розпочнеться 1 вересня 2021 року.
Джерело: Європейська школа Східного партнерства
Грантова програма для школярів віком від 16 до 17 років, які хочуть поглибити свої знання про Європу та Європейський Союз, діє для громадян України, а також – Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії та Республіки Молдова. Заявки будуть розглядатися на конкурсній основі.
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Навчання фінансується Європейським Союзом. Стипендія покриває плату за навчання, проживання, харчування в закладах школи, поїздки додому з Тбілісі, всі необхідні навчальні матеріали та ресурси, а також медичну страховку.Зацікавлені студенти повинні подати заявку на вебсайті: www.eapeuropeanschool.eu до 12:00 за грузинським часом 26 лютого 2021 року (опівдні, UTC +4:00). Процес відбору включає письмові тести через онлайн-платформу Zoom та інтерв'ю для попередньо відібраних кандидатів. Перелік стипендіатів 2021 – 2022 навчального року буде оголошено до кінця травня 2021 року.
Випускники Європейської школи Східного партнерства у Тбілісі отримають диплом Міжнародного бакалавріату (IB). Він визнається більш ніж двома тисячами університетів у 75 країнах та приймається коледжами й вищими навчальними закладами по всьому світу.
Європейський Союз підтримає до 40 найкращих учнів з країн Східного партнерства в отриманні диплому Міжнародного бакалавріату з фокусом на європознавстві. Програму Європейської школи Східного партнерства викладають в "Новій школі" у Тбілісі (Грузія). Вона охоплює дворічний довузівський курс навчання, який розпочнеться у 2021 – 2022 навчальному році.
Дипломна програма поєднує високі академічні стандарти Міжнародного бакалавріату та спеціальне навчання по системі європейських шкіл. Студенти навчатимуться за програмою з фокусом на європознавстві, європейських цінностях, мультикультурності та багатомовності. Під час своїх занять, через написання есе та в рамках інших освітніх заходів учні зможуть поглибити свої знання європейських мов, літератури та історії.