Мистецький університет у Гамбурзі, що в Німеччині, готовий виділити студентам грант у розмірі 1600 євро студентам за бездіяльність. Ці гроші спрямують на проєкти, які досліджують зменшення негативного впливу на інших людей.

Проте грант отримають не всі, а лише 3 людини. Спершу вони повинні довести, що їхня бездіяльність – дуже важлива. Про це повідомляє The Guardian.

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Щоб взяти участь у конкурсі на грант, потрібно відповісти на 4 прості питання:

Що ви не хочете робити? Скільки часу ви не хочете це робити? Чому важливо не займатися цією справою? Чому ви той кандидат, який нам потрібен?

Ми хочемо зосередитись на активній бездіяльності. Якщо ви скажете, що не збираєтесь рухатися протягом тижня, то це вражає. Якщо ви запропонуєте не рухатися і не думати, це може бути ще краще,

– розповів архітектор, який і придумав програму Фрідріх фон Боріс.

Тривалість своєї бездіяльності студенти обирають самі. Наприклад, якщо хтось вирішить не спати, то витримає лише декілька днів. Натомість людина, яка відмовиться від покупок, протримається довше.

Важливість експерименту

У виші запевняють, що це серйозний експеримент, до якого потрібно поставитись відповідально. Так вони хочуть перевірити, як повністю змінити переконання суспільства щодо перемог і досягнень.

Грант виплатять у січні 2021 року після звіту про бездіяльність. Заявки приймають до 15 вересня. На жаль, взяти участь у відбору можуть взяти громадяни Німеччини.