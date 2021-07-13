Гра з користю для майбутнього: фінансова освіта за допомогою мобільного додатку

Все більше фінансових установ у розвинутих країнах беруть активну участь у загальнонаціональних освітніх процесах. Американський банк Stearns став партнером фінтех-компанії Zogo, яка пропонує навчання фінансової грамоти для людей різного віку.

У компанії є власний мобільний додаток Zogo Finance, який використовують безліч шкіл та підприємств по всій території США. Застосунок має гейміфікований підхід до навчання та пропонує користувачам різноманітні інструменти для підвищення рівня фінансової грамоти.

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Що відомо про Zogo Finance

Zogo Finance – застосунок, розроблений провідними фінансовими експертами країни. Він має кілька освітніх модулів, які методом гри навчають користувачів різного віку сприяти власному фінансовому добробуту.

Заручившись підтримкою Stearns Bank, Zogo продовжує набирати обертів, адже апетит людей до фінансових знань є особливо помітним після економічного шоку, спричиненого пандемією COVID-19.

Zogo прагнуть зробити фінансову освіту веселою, простою та соціальною. Навчання допомагає краще зрозуміти ключові фінансові концепції, одночасно залучивши потенційних клієнтів для банків-партнерів.

Понад 300 окремих модулів допомагають дослідити, зокрема, такі окремі поняття, як пенсійні накопичення, відповідальне кредитування та створення бюджету.

Гейміфікована фінансова освіта у США / Скриншот сайту Zogo Finance

Кому це цікаво

Навчальний вміст додатку, схвалений фінансовими професіоналами, передусім був розроблений для покоління Z, адже ті вже звикли до вимог та можливостей дистанційного онлайн-навчання. Кожен модуль займає всього близько 2 хвилин часу, і подає всі найголовніші поняття у простій формі.

Ми маємо на меті сприяти фінансовому добробуту звичайного населення, і невимовно раді, що фінансові установи готові просувати цю мету разом з нами. Ніхто не знає світ фінансів так добре, як банки та кредитні спілки, а нам залишається лише подати цей досвід у легкій, доступній та цікавій формі,

– заявляє компанія Zogo.

До слова, додаток набув неабиякої популярності, а його партнерами стали понад 100 фінансових установ у США.

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