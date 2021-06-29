Перевірте гаманець та поведінку: чи готові ваші фінанси до виходу з пандемічної кризи

Попри занепокоєння світу щодо швидкого поширення штаму коронавірусу "Дельта", українці з нетерпінням чекають на повернення до звичного життя. Остаточний вихід з пандемічної кризи обіцяє бути, на жаль, складним та поетапним.

Для того, щоб нарешті подолати хворобу, слід вжити ще низки заходів – не тільки на урядовому, але й на сімейному та особистісному рівнях. Як підготувати до виходу з кризи власні фінанси та які купівельні звички варто змінити – далі у матеріалі.

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Мобільність та витрати

Деякі підприємства та компанії можуть продовжити модель дистанційної чи гібридної роботи, однак точно не всі. З закінченням ковідної кризи в офіси повернеться чимало працівників.

Безліч людей забули, що необхідно витрачатись, зокрема, на громадський транспорт чи паливо для власного авто, щоб добратись до робочого місця.

Тому слід вкотре переглянути власний бюджет, і врахувати до нього витрати, такі як обідні перерви чи обслуговування автомобіля.

Пріоритети та звички

Плануйте сімейний та особистий бюджет комфортно, видруковуючи його за допомогою принтерів, які є простими у використанні та обслуговуванні. Друкуючі голівки та абсорбер (сервісний картридж) легко замінити звичайному користувачу без сторонньої допомоги.

Пандемія змусила багатьох людей замислитись над власним фінансовим становищем. Повертаючись "back to normal", слід вкотре переглянути свої купівельні та інші фінансові звички.

За час локдаунів з'явилось чимало пропозицій отримати послуги або товари дистанційно. Спробуйте забути про купівлю продуктів чи замовлення готової їжі додому, прогуляйтесь магазинами та порівняйте ціни. Згадайте, як все відбувалось до початку пандемії.

Порівнюйте ціни у місцевих магазинах / Фото Pexels

Інвестиції та заощадження

Коронавірус змусив багатьох скоротити витрати та навчитись економити. Однак із нормалізацією ситуації, варто також розглянути можливості відкладати кошти та інвестувати їх.

Економіка буде відновлюватись довше, ніж всі інші галузі загалом, котрі потрапили під негативний вплив кризи. Тому слід подбати про те, щоб гроші не "з'їдала" інфляція.

Вбережіть заощадження від інфляції / Фото Pexels

Підтримка та добробут

На перших етапах пандемії безліч магазинів та ресторанів змушені були припинити свою діяльність – десь тимчасово, а десь назавжди.

Купуючи товари та послуги у локальних маленьких компаніях, ви не тільки підтримуєте відновлення робочих місць, але й стаєте частинкою відбудови добробуту мікросуспільства, у якому живете.

Підтримуйте локальний бізнес / Фото Pexels