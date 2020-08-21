Державна служба якості освіти України у серпні провела опитування щодо готовності закладів освіти до 1 вересня. Також вони запитали і думки батьків та учнів. Результати – у матеріалі.

В опитуванні взяли участь понад 238 тисяч українців, з них: близько 115 тисяч батьків, 84 тисячі учнів, 35 тисяч учителів; 4 тисячі директорів та 730 засновників шкіл, передає 24 канал.

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Який формат навчання підтримують українці? Більшість директорів шкіл (67%) заявили, що вони схиляються до поєднання очного та дистанційного навчання, також цю ідею підтримали 33% батьків і 26% учнів.

До навчання у дві зміни готові 40% батьків, 36% учнів та лише 9% директорів шкіл.



Ставлення учнів, батьків і директорів шкіл до навчання з 1 вересня / Скриншот 24 каналу

Натомість більшість засновників шкіл запевили, що вжили заходи для забезпечення дотримання правил епідемічної безпеки, а 71% директорів вважають ці заходи частковими. 93% учнів відповіли, що знають правила безпеки в умовах пандемії.



Забезпечення заходів безпеки у школах з 1 вересня / Скриншот 24 каналу

Цікаво, що голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак під час конференції назвав три ключові чинники якості освіти. За його словами, це:

взаємодія учасників освітнього процесу;

висококваліфіковані педагоги;

ефективне управління школою.

"Залучаючи та гуртуючи всіх учасників освітнього процесу, школа не лише забезпечуватиме високу якість освіти, а й сприятиме облаштуванню дружнього для дітей середовища та безпечних умов навчання", – додає він.

Крім того, Руслан Гурак повідомив, що протягом вересня–листопада 2020 року заплановано провести аудити шкіл.

Як працюватимуть школи з 1 вересня?

З 1 вересня учні підуть до школи, незважаючи на пандемію коронавірусу. Проте в деяких закладах навчання проводитимуть очно, а в інших – змішано або дистанційно, все залежить від епідемічної ситуації в регіоні. А в школах з "червоних" зон буде вводитися двотижневий карантин. Важливо, що всі заклади освіти повинні дотримуватися карантинних заходів. Більше про це – читайте за посиланням.



Вимоги до роботи шкіл в Україні з 1 вересня / Інфографіка 24 каналу