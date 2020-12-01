У Київській міській держадміністрації запевнили, що наразі динаміка захворюваності в школах освіти контрольована. А у разі повного локдауну, система освіти готова працювати в нових умовах.

Так, в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський повідомив у фейсбуці, що школи Києва готові до можливого локдауну, який уряд планує запровадити вже у грудні цього року.

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За його словами, наразі у столиці 1401 учень та 1030 вчителів хворі на COVID-19. Але попри невтішну статистику, динаміка захворюваності в закладах освіти контрольована.

У нас за плечима досвід весни, коли ми тільки починали вводити дистанційне навчання. Тепер, відпрацювавши помилки та недоліки, ми готові до такого кроку,

– заявив Мондриївський.

Водночас голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан наголосив, що якщо дійде до жорстких заходів, будуть закривати все – садочки, школи та метро.

Скільки шкіл у Києві закриті на карантин? Мер столиці Віталій Кличко розповів, що зараз у місті на карантин зачинені 6 шкіл та 8 дитячих садочків. Натомість на дистанційне навчання переведено 1137 класів у 289 школах. Більше про це – читайте тут.

Що відомо про ймовірний локдаун в Україні? Якщо в Україні різко зростатиме кількість заражень коронавірусом за добу, то уряд може ввести локдаун на новорічні свята. За інформацією ЗМІ, однією з ймовірних дат введення повного локдауну є 23 або 25 грудня. І триватиме він начебто до 15 або 17 січня.



А міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, що локдаун в Україні введуть, якщо добова кількість заражених становитиме 30 тисяч людей.

Більше про ймовірний локдаун в Україні, коли і за яких умов його можуть ввести – за посиланням.