Готові підтримати, – Зеленський заговорив про пільговий вступ для дітей політв'язнів

Понад сотню українських політв'язнів ув’язнили в Криму. Серед них найбільше кримських татар. Володимир Зеленський переконує, що їхніх дітей потрібно підтримувати. Зокрема, обговорять можливість пільгового вступу до вишів для дітей політв’язнів.

Журналісти розповіли Володимиру Зеленському про те, що зараз є 190 дітей політв’язнів, які потребують особливої допомоги. Президент відповів, що цих дітей Україна підтримає.

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"Ми можемо створити потрібні механізми. Я був би готовий з усіма відповідями, якщо б я знав всі проблеми, які є в кримчан. Цю ми зафіксуємо", – сказав Зеленський.

За його словами, Україна вже надала можливість дітям з тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму вступати до вишів без ЗНО та без будь-яких іспитів.

Будь ласка, приїжджайте в наші університети. Ми будемо робити все, щоб у них було місце де їм жити, і будемо підтримувати їх. Ми готові підтримати 190 дітей. Надайте, будь ласка, нам всі деталі, ми готові,

– відповів Зеленський.

Як вступають діти з окупованого Криму

Зазначимо, що абітурієнти з окупованого Криму мають вступати до вишів, коледжів чи профтехів через освітні центри "Крим-Україна", які розташовані в університетах. Вони будуть працювати ще до 24 вересня 2021 року, тож всі бажаючі можуть вступити.

Так, через освітні центри ці абітурієнти зможуть пройти річне оцінювання та ДПА, отримати документ державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту. Водночас ЗНО для вступу складати не потрібно.

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