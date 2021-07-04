У горах, на морі та з вечірками: як в Україні святкували випускні вечори у 2021

Навчальний рік для випускників завершується 30 червня, тож більшість з них вже відсвяткували випускні вечори. І якщо минулого року школярі святкували закінчення школи онлайн, то цьогоріч школи повернулися до традиційного святкування у ресторанах. Якими були головні тенденції святкування випускних у 2021 році – читайте у статті.

Учні самі вирішували дати випускних цього року, тож у кожній школі святкування було у різні дні. Цікаво, що цього року все частіше замість банкету випускники обирають подорож із класом, рафтинг або похід у гори.

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Як діти проводять випускні у 2021 році

Море, гори та вечірки

Наприклад, учні Сєвєродонецького НВК "Спеціалізована школа-колегіум НаУКМА" на Луганщині вирішили відмовитися від класичного святкування випускного й поїхали на чотири дні в Карпати.

Для них така мандрівка буде цікавішою за відвідування ресторану.

Ми зібрались класом, поговорили з батьками й вирішили рушити до Карпат. За собівартістю це вийшло не надто дорожче, а позитивних емоцій та яскравих спогадів отримали більше,

– розповіла одна випускниця.

Учні на випускному вечорі замість останнього вальсу вчили гуцульські танки та співали пісні, а після опівночі піднялися на височину, де зустріли схід сонця.



Випускники спеціалізованої школи-колегіуму НаУКМА у Сєвєродонецьку / Фото "Суспільне"

Натомість випускники Кропивницької гімназії імені Шевченка обрали поїздку на море. Діти замість випускного вбрання купили купальники, а "святкову програму" вирішили планувати вже на місці.

“Замість одного дня святкування у нас буде чотири, і до того ж це відпочинок на морі. Поїздка коштує дві тисячі гривень, а з собою я буду мати гривень 600 – 700 для відпочинку на чотири дні", – розповіла одна учениця.

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Ведучий Юрій Новосад розповідає, що зараз випускникам пропонують варіанти святкування в приватних будинках за містом, в котеджах, в Карпатах тощо.

"Перевага такого випускного саме в тому, що він триває не 10 годин, як в ресторані, а протягом трьох днів як мінімум. У вартість входить проживання, трансфер у дві сторони", – розповів він. За вартістю така подорож може скласти близько 2,5 тисяч гривень за одну людину.

Також учні замовляють і стилізовані вечірки.

Наприклад, один клас обрав стиль одягу з шкіри та латексу. Це було як мінімум оригінально. Були випускники, які усім класом замовили організацію стрибків з парашутом. Також були випускні у стилі "Паперового будинку", "Luxury Dubai" тощо,

– додає Новосад.

Окрім того, багато випускників обирають замість святкування подорож за кордон. Найчастіше обирають візити у Будапешт, Хорватію, Венецію та Амстердам.

Повернення до традиційного формату

Проте більшість випускних вечорів цього року таки відбувається у традиційному "ресторанному" форматі. Наприклад, у Рівному, Хмельницькому та Мукачеві відбулися паради випускників та прощальний вальс.

Також в цьому році випускники через негоду часто відмовлялися від зустрічі сходу сонця.

Насправді випускний повертається до звичного нам формату з ресторанами, вечірніми сукнями. Якщо минулого року це була "підпільно-урочиста" подія або шашлики, то цього року – вже у звичному форматі,

– каже співголова громадської організації "Батьки SOS" Олена Парфьонова.

Скільки витратили на випускний-2021? В середньому випускний у ресторані може коштувати батькам до 10 тисяч гривень, в залежності від міста.



Традиційні випускні у школах / Фото Unsplash

Основні витрати – на ресторан, святкове оформлення, далі все залежить від бажання та спроможності батьків. На жаль, не зникла і практика “подарунку школі”. Після 11 класу батьки учнів збираються коштами на подарунок для школи – це або грошовий подарунок, або коштовний предмет для класу.

Карантинні заходи під час випускних

Олена Парфьонова зазначила, що цього року практично не було порушень та скандалів на шкільних випускних.

Щодо карантинних рекомендацій на випускних, то школи переважно дотримувалися рекомендацій МОЗ на урочистій частині, водночас щодо святкування поза школою – рекомендацій не було.

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Водночас освітній омбудсман Сергій Горбачов наголосив, що школа відповідає лише за урочисте вручення свідоцтв про повну загальну середню освіту.

А будь-які заходи після завершення офіційної частини випуску зі школи – то вільне рішення випускників та їхніх батьків, до чого школа не має відношення.