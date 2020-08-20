Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов дав доручення головам обласних державних адміністрацій, щоб вони особисто проінспектувати школи до нового навчального року.

Про це повідомила прес-служба відомства.

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Чернишов запевнив, що все потрібно зробити швидко та якісно. Так, школи вважатимуться повністю готовими до 1 вересня, якщо там остаточного завершені всі будівельні роботи, підготовлена необхідна документація для введення в експлуатацію та верифікація з Мінрегіоном.

Найближчим часом Міністерство планує оглянути стан готовності шкіл під час робочої поїздки до Чернігівської та Сумської області.

Чернишов додав, що в Україні незабаром з’явиться 7 тисяч нових місць у школах, а 27 тисяч школярів отримають можливість навчатися у покращених умовах. Загалом до кінця року заплановано відкрити близько 100 шкіл, які зараз відбудовують, ремонтують або реконструюють у межах проєкту "Велике будівництво".