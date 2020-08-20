Головам ОДА доручили особисто перевірити школи у своїх містах до 1 вересня
Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов дав доручення головам обласних державних адміністрацій, щоб вони особисто проінспектувати школи до нового навчального року.
Про це повідомила прес-служба відомства.
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Чернишов запевнив, що все потрібно зробити швидко та якісно. Так, школи вважатимуться повністю готовими до 1 вересня, якщо там остаточного завершені всі будівельні роботи, підготовлена необхідна документація для введення в експлуатацію та верифікація з Мінрегіоном.
Найближчим часом Міністерство планує оглянути стан готовності шкіл під час робочої поїздки до Чернігівської та Сумської області.
Чернишов додав, що в Україні незабаром з’явиться 7 тисяч нових місць у школах, а 27 тисяч школярів отримають можливість навчатися у покращених умовах. Загалом до кінця року заплановано відкрити близько 100 шкіл, які зараз відбудовують, ремонтують або реконструюють у межах проєкту "Велике будівництво".
Що відомо про проєкт "Велике будівництво"?Програма "Велике будівництво" передбачає масштабну розбудову дорожньої, медичної, освітньої та спортивної інфраструктури України. Завдяки йому капітально ремонтуються та модернізуються заклади, які не ремонтувались роками.
У планах цього року – зведення та оновлення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4 тисячі кілометри доріг.