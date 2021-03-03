Державне бюро розслідувань викликало чотирьох депутатів з фракції "Голос" на допит. Вони є свідками у справі про порушення під час голосування за обрання Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.

Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк запевнив виданню "Суспільне", що неодмінно прийде на допит до ДБР, куди його викликали як свідка у справі щодо голосування за Шкарлета.

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Депутат наголосив, що він розповість все про кнопкодавство та передасть додаткові матеріали. Зокрема, він скаже, хто саме має відповідне відео, яке зафіксувало кнопкодавство.

У листі ДБР зазначено, що вони проводять розслідування за статтею "зловживання владою або службовим становищем" на підставі заяви депутатки Інни Совсун. У відомстві зазначають, що, на думку нардепки, рішення про призначення Шкарлета ухвалене з грубими технічними порушеннями.



Крім нього, виклики на допит мали отримати депутатки від "Голосу" Інна Совсун, Ольга Стефанишина та Наталія Піпа. Стефанишина розповіла, що вона чула про те, що її викликають на допит, утім поки не отримала підтверджувальний документ.

А Наталія Піпа повідомила про це й фейсбуці. "Мене викликають завтра в ДБР. У справі про кнопкодавство по Шкарлету. У якості свідка", – написала вона.

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