Порушення під час голосування за Шкарлета: ДБР викликало депутатів на допит
Державне бюро розслідувань викликало чотирьох депутатів з фракції "Голос" на допит. Вони є свідками у справі про порушення під час голосування за обрання Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.
Джерело:24 канал
Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк запевнив виданню "Суспільне", що неодмінно прийде на допит до ДБР, куди його викликали як свідка у справі щодо голосування за Шкарлета.
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Депутат наголосив, що він розповість все про кнопкодавство та передасть додаткові матеріали. Зокрема, він скаже, хто саме має відповідне відео, яке зафіксувало кнопкодавство.
У листі ДБР зазначено, що вони проводять розслідування за статтею "зловживання владою або службовим становищем" на підставі заяви депутатки Інни Совсун. У відомстві зазначають, що, на думку нардепки, рішення про призначення Шкарлета ухвалене з грубими технічними порушеннями.
Крім нього, виклики на допит мали отримати депутатки від "Голосу" Інна Совсун, Ольга Стефанишина та Наталія Піпа. Стефанишина розповіла, що вона чула про те, що її викликають на допит, утім поки не отримала підтверджувальний документ.
А Наталія Піпа повідомила про це й фейсбуці. "Мене викликають завтра в ДБР. У справі про кнопкодавство по Шкарлету. У якості свідка", – написала вона.
Що відомо про порушення у голосуванні за Шкарлета
- 25 червня уряд призначив екс ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти і науки.
- 4 червня ексочільниця МОН Ганна Новосад звинуватила Шкарлета в плагіаті наукових робіт. Сам Шкарлет звинувачення відкидає. Натомість студенти по всій країні протестували проти призначення тимчасового очільника МОН.
- А 17 грудня 2020 року Верховна Рада голосувала за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти. Рішення підтримали мінімумом із необхідних голосів – 226.
- Одразу після цього представники партії "Голос" заявили, що помітили порушення під час голосування – а саме, кнопкодавство. До прикладу, голос Суркіса за Шкарлета зарахували, хоча самого нардепа не було у Раді.
- У січні 2021 року стало відомо, що Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження з цього приводу. Але лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що відео з фактом кнопкодавства зникло.
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