Чому "Голос" не підтримав призначення Шкарлета: відповідь нардепки
226 нардепів проголосували 17 грудня за призначення Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки України. Депутати з фракції "Голос" категорично не підтримують такі кадрові зміни в Міносвіті.
Нардепка від "Голосу" Інна Совсун наголосила, що за пів року роботи він так і не озвучив якийсь конкретний план щодо того, як має розвиватися освіта і наука в Україні. Про це вона розповіла в ефірі 24 каналу.
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За її словами, цю думку поділяє і профільний комітет, який 16 грудня під час засідання вдруге відмовився підтримати Шкарлета на цій посаді.
Спочатку відмова в підтримці будувалася радше на аналізі попереднього досвіду та інформації про плагіат в наукових роботах. Зараз комітет вже оцінював пів річний досвід роботи Сергія Шкарлета на посаді очільника Міносвіти,
– пояснила депутатка.
Вона вважає, що його досвід на посаді був не надто вражаючим. Шкарлет:
- провалив підготовку навчальних закладів до 1 вересня;
- активно зачищає Міносвіти від людей, які висловлюють незалежну позицію;
- бере на роботу людей Табачника.
Тому за сукупністю всіх цих обставин профільний комітет і "Голос" категорично не підтримують призначення Шкарлета.
Втім Інна Совсун спростувала цю інформацію.
"Голос перебуває в опозиції до чинної влади, відтак за визначенням не може брати участь у формуванні уряду, особливо пропонувати своїх кандидатів", – додала вона.
Як депутати голосували за призначення Шкарлета
- "Слуга народу" – 171;
- "Опозиційна платформа – "За життя" – 20;
- "Партія "За майбутнє" – 12;
- "Довіра" – 16;
- Позафракційні – 7;
Після голосування, коли Шкарлет складав присягу, деякі депутати кричали "Ганьба". Водночас інші вітали новоспеченого міністра освіти.
Джерело: 24 канал
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