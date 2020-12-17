226 нардепів проголосували 17 грудня за призначення Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки України. Депутати з фракції "Голос" категорично не підтримують такі кадрові зміни в Міносвіті.

Нардепка від "Голосу" Інна Совсун наголосила, що за пів року роботи він так і не озвучив якийсь конкретний план щодо того, як має розвиватися освіта і наука в Україні. Про це вона розповіла в ефірі 24 каналу.

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За її словами, цю думку поділяє і профільний комітет, який 16 грудня під час засідання вдруге відмовився підтримати Шкарлета на цій посаді.

Спочатку відмова в підтримці будувалася радше на аналізі попереднього досвіду та інформації про плагіат в наукових роботах. Зараз комітет вже оцінював пів річний досвід роботи Сергія Шкарлета на посаді очільника Міносвіти,

– пояснила депутатка.

Вона вважає, що його досвід на посаді був не надто вражаючим. Шкарлет:

провалив підготовку навчальних закладів до 1 вересня;

активно зачищає Міносвіти від людей, які висловлюють незалежну позицію;

бере на роботу людей Табачника.

Тому за сукупністю всіх цих обставин профільний комітет і "Голос" категорично не підтримують призначення Шкарлета.

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Втім Інна Совсун спростувала цю інформацію.

"Голос перебуває в опозиції до чинної влади, відтак за визначенням не може брати участь у формуванні уряду, особливо пропонувати своїх кандидатів", – додала вона.

Як депутати голосували за призначення Шкарлета

"Слуга народу" – 171;

"Опозиційна платформа – "За життя" – 20;

"Партія "За майбутнє" – 12;

"Довіра" – 16;

Позафракційні – 7;

Після голосування, коли Шкарлет складав присягу, деякі депутати кричали "Ганьба". Водночас інші вітали новоспеченого міністра освіти.