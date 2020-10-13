Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ підтвердила, що на окупованому Донбасі у школах фактично витіснено українську мову. Учням дозволено її вивчати лише одну годину на тиждень у неробочий час.

Про це розповів постійний представник України у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, передає Укрінформ.

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За його словами, на території ОРДЛО є страх говорити українською публічно, де-факто вилучення української мови зі шкіл, де її дозволено вивчати лише одну годину на тиждень та заборона ведення бізнесу без використання прапора окупаційної адміністрації.

Цимбалюк запевняє, що у майбутньому це може становити значну загрозу для реінтеграції ОРДЛО. "Тривала заміна української мови, офіційної символіки, засобів масової інформації, законодавства та валюти становить серйозну загрозу для майбутньої реінтеграції окремих районів Донецької та Луганської областей України", – заявив він.

До слова, ситуація з коронавірусом в окупованій частині Донецької області теж стає критичною. Там школярів та студентів вирішили перевести на дистанційне навчання. Раніше учнів відправили на тривалі осінні канікули, від 5 до 25 жовтня, але навчання пізніше може і не продовжитися.