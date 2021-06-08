У конкурсі вчителі отримують нагороди у різних номінаціях, але у 2021 році вперше відзначать спеціальною номінацією педагогів, які, попри збройне вторгнення Росії, навчають школярів у прифронтових зонах.

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Засновниця Global Teacher Prize Ukraine Зоя Литвин запевнила, що на Донбасі вже підросло покоління школярів, які не бачили України без війни.

Хто інтегрує їх в українське суспільство? Вчителі, що працюють там, ризикуючи власним життям. Ми хочемо зробити їх щоденний подвиг помітним,

– наголосила вона.

Організатори наголошують, що для учительської "нобелівки" важливо не лише відзначати найкращих, але й довести, що вчителі – важливі. Адже саме вони створюють фундамент для тієї країни, у якій хочеться жити та зростати.

Додамо, що амбасадором номінації стане відомий український письменник Сергій Жадан. Не секрет, що письменник регулярно їздить на Схід та відвідує прифронтові школи.

За сім років війни я спілкувався з багатьма педагогами, які не кинули свої школи й дітей, і в складних умовах продовжують роботу. Вчителі прифронтової зони заслуговують на особливу увагу та повагу, оскільки саме від них залежить, наскільки діти будуть відчувати свою країну,

– вважає Жадан.

Відомо, що переможця у номінації “Учитель прифронтової зони” винагородять освітньою подорожжю.

Як взяти участь у конкурсі чи номінувати вчителя

Взяти участь або номінувати учителя можна на сайті премії до 1 серпня. Нагородять переможців під час урочистої церемонії 2 жовтня на Міжнародний день учителя.

А педагог, що здобуде головний приз та стане найкращим учителем України, отримає 250 тисяч гривень та підтримку реалізації власних освітніх проєктів.

Що відомо про премію Global Teacher Prize Міжнародну премію у 2014 році заснував арабський мільярдер Санні Варкі. Нагороду в 1 мільйон доларів отримує найкращий учитель світу, автор найбільш інноваційної та нестандартної методики навчання.



Водночас в Україні національна премія Global Teacher Prize Ukraine вручається з 2017 року. Цього року відбудеться п'ятий ювілейний сезон національної премії для вчителів-новаторів Global Teacher Prize Ukraine.



Це такий собі учительський "Оскар" – можливість для кожного шкільного вчителя не тільки позмагатися грошову винагороду, а й отримати визнання.



До слова, у 2020 році переможцем національної премії Global Teacher Prize Ukraine став вчитель з Тернопільщини Василь Дяків. Він викладає історію, громадянську освіту й основи здоров'я для учнів.