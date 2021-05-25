Розпочався прийом заявок на Global Teacher Prize Ukraine 2021: як взяти участь

Міністерство освіти і науки відкрило прийом заявок і номінацій на премію Global Teacher Prize Ukraine 2021. Подати заявку можна впродовж кількох місяців – до 1 серпня.

А вже урочиста церемонія оголошення переможця або переможниці відбудеться 2 жовтня.

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Подати заявку учасник може самостійно або ж хтось інший (учні, колеги та рідні) можуть номінувати улюбленого педагога на премію. Зробити це можна за посиланням.

Зазначимо, що переможець отримає:

250 000 гривень,

поїздку на Global Education and Skills Forum,

професійний розвиток,

підтримку реалізації власних освітніх проєктів.

У МОН наголосили, що щороку фіналісти премії обговорюють із президентом та міністром освіти важливі питання освіти, створюють власні громадські організації та літні школи для молодих педагогів тощо.

Що відомо про премію Global Teacher Prize Міжнародну премію у 2014 прці заснував арабський мільярдер Санні Варкі. Нагороду в 1 мільйон доларів отримує найкращий учитель світу, автор найбільш інноваційної та нестандартної методики навчання.



Переможця обирає спеціальний комітет з видатних учителів, освітніх експертів, чиновників, журналістів, розробників, вчених і підприємців.



В Україні національна премія Global Teacher Prize Ukraine вручається з 2017 року. Тож, цього року відбудеться п'ятий ювілейний сезон національної премії для вчителів-новаторів Global Teacher Prize Ukraine.



До слова, минулого року переможцем національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2020 став вчитель з Тернопільщини Василь Дяків. Він викладає всесвітню історію та історію України, громадянську освіту й основи здоров'я у Заліщицькій гімназії. Хто ще пройшов у фінал конкурсу – читайте тут.