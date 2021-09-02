Імена зіркових педагогів озвучила телеведуча Наталія Мосейчук у День знань – 1 вересня. Але переможця премії Global Teacher Prize Ukraine оголосять у Міжнародний день учителя 2 жовтня.

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Засновниця премії Зоя Литвин вважає, що за кожним великим досягненням людини та країни стоїть учитель.

Цьогорічна десятка фіналістів потужних, творчих, талановитих професіоналів і новаторів – це той фундамент, на якому зростатиме наступне покоління українців та їх здобутків. Вчителі важливі, і наша місія – зробити так, щоб про них говорила уся країна,

– каже вона.

Імена 10 найкращих вчителів України

Оксана Єрохіна – вчителька англійської мови з Херсонської гімназії № 3. Ганна Бут – вчителька з біології, громадянської освіти, художньої культури та німецької мови, класна керівниця з Мелітопольського професійного аграрного ліцею в Запорізькій області. Павло Віктор – вчитель фізики з Рішельєвського наукового ліцею в Одесі. Валентина Гатальська – вчителька англійської мови з гімназії "Троєщина" у Києві. Гліб Репіч – вчитель хімії з атмосферної школи "Київ глобал скул" у столиці. Юлія Должанська – класна керівниця, вчителька української мови та літератури з Харківського приватного ліцею-школи "Ранок". Богдан Завидовський – вчитель біології, хімії та природознавства з приватної школи Primus Inter Pares School у Дніпрі. Лідія Насонова – вчителька зарубіжної літератури, української мови та літератури з навчального закладу ThinkGlobal у Харкові. Артур Пройдаков – вчитель української мови та літератури з приватної школи "Мідгард" у Києві. Оксана Хомич – учителька початкових класів з Новопечерської школи у Києві.



10 найкращих вчителів за версією Global Teacher Prize Ukraine 2021 / Фото "Освіторія"

Окрім головного призу, один із фіналістів може стати народним обранцем та отримати приз глядацьких симпатій. Для цього за нього або неї можна проголосувати на сайті за посиланням.

Кураторка премії та телеведуча Наталія Мосейчук каже, що дуже важливо, щоб топ-10 вчителів відчували, що вони візіонери.

Ювілейна десятка! Дуже хочеться, щоб вони стали друзями – зблизилися, так, як вчителі-переможці минулих років, адже їм йти вперед всім разом. Це велика родина інноваторів та творців майбутнього,

– додала вона.

Найкращого педагога країни Global Teacher Prize Ukraine урочисто оголосять у 2 жовтня. Також оберуть найкращих учителів:

громадянської освіти, хімії, фізкультури,

відзначать учителя-новатора,

учителя-ровесника Незалежності,

у номінації "Вибір серцем" – педагога, що працює в лікарні або навчає дітей з ООП,

вчителя-волонтера, який працює у школі на лінії розмежування на Сході.

Також, цьогоріч уперше нагородять учителя прифронтової зони у спеціальній номінації від Сергія Жадана.

Що відомо про премію Global Teacher Prize Міжнародну премію у 2014 році заснував арабський мільярдер Санні Варкі. Нагороду в 1 мільйон доларів отримує найкращий учитель світу, автор найбільш інноваційної та нестандартної методики навчання.



Водночас в Україні національна премія Global Teacher Prize Ukraine вручається з 2017 року. Цього року відбудеться п'ятий ювілейний сезон національної премії для вчителів-новаторів Global Teacher Prize Ukraine.



Це такий собі учительський "Оскар" – можливість для кожного шкільного вчителя не тільки позмагатися за грошову винагороду, а й отримати визнання.



До слова, у 2020 році переможцем національної премії Global Teacher Prize Ukraine став вчитель з Тернопільщини Василь Дяків. Він викладає історію, громадянську освіту й основи здоров'я для учнів.