Цього року на премію подалася рекордна кількість педагогів – понад 3 270 з 21 регіону України. Переможця премії оголосили під час урочистої церемонії у Києві 2 жовтня.

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Що відомо про вчителя року

Під наставництвом Пройдакова учні складають ЗНО на понад 190 балів. Сам педагог родом з Луганщини, тому мріє побудувати культурний міст між людьми з Заходу та Сходу України за допомогою подорожей.

Найкращий вчитель року отримав 300 000 гривень, поїздку на найбільшу освітню подію Global Education and Skills Forum, а також підтримку реалізації освітніх проєктів від організатора премії "Освіторія".



Вчитель року – Артур Пройдаков / Фото "Ліга.нет"

Переможці в інших номінаціях

"Прифронтовий вчитель" – Тамара Уманська з міста Кремінна Луганської області;

"Здійснення мрії" – Тетяна Мендусь з Гайсина Вінницької області;

"Вчитель-новатор 2021" – Наталія Власова із Дніпра;

"Вибір серцем" – Тетяна Вакулюк з Дніпра та Уляна Буцяк зі Стрия, що на Львівщині;

"Найкращий вчитель-ровесник Незалежності" – Катерина Бігар зі Сваляви Закарпатської обоасті;

найкращий вчитель за народним голосуванням – Павло Віктор з Одеси;

найкраща вчителька громадянської освіти – Ганна Бут з Мелітополя;

найкраща вчителька фізкультури – Оксана Юрків з селища Козова, що на Тернопільщині;

найкращий вчитель хімії – Сергій Джавахішвілі з Кременчука.

Дивіться відео з церемонії оголошення найкращих вчителів:

Церемонія відзначення найкращих вчителів в Україні / Фото Ірини Вихрущ для 24 каналу

Цікаво й те, що у 2021 році було 135 заявок від сільських учителів, що на 15 більше, ніж минулого року. А ось із містами ситуація зворотна: таких учителів навпаки подалося менше – 572 анкети.

Зверніть увагу! У 2020 році переможцем національної премії Global Teacher Prize Ukraine став вчитель з Тернопільщини Василь Дяків. Він викладає історію, громадянську освіту й основи здоров'я для учнів.