Global Teacher Prize Ukraine: які є спеціальні номінації та де обрали найбільше вчителів

5 сезон Global Teacher Prize Ukraine проходить під слоганом "За кожним великим здобутком стоїть учитель". Цього року студенти разом із учнями дарували зірки подяки вчителям та номінували їх на премію. Особливості конкурсу – читайте у статті.

1 серпня Global Teacher Prize Ukraine закрила прийом заявок. У 2021 році отримали 3 273 заявки (минулого року було 2962 заяв). Окрім того, рекордна кількість українців подякували своїм педагогам – вони відправили 1870 номінацій.

До теми Шкарлет заявив, що викладачам платитимуть по 4 тисячі доларів, а вчителям піднімуть зарплату

Хто і де дякував вчителям найбільше

Цього року кожен українець міг створити власну зірку подяки педагогу, яка "засяє на всю Україну". Прочитати історії вчителів тепер можна на інтерактивній мапі номінацій, яка доступна у режимі реального часу.

Найактивніше створювали зірки подяки мешканці Київщини, Вінницької, Харківської, Дніпропетровської та Львівської областей. Найменш активними у цьому році були Чернівецька та Миколаївська області.

Найчастіше номінували вчителів люди віком 25 – 45 років: батьки учнів, колеги, керівництво або випускники. Також майже 500 номінацій прийшло від дітей шкільного віку.

Портрет номінованих вчителів цьогорічної премії

Цього року технічний відбір пройшли 797 анкет. Саме за ними експерти і визначили, де мешкають та чим займаються учасники премії Global Teacher Prize Ukraine та небайдужі вчителі.

Найбільше педагогів подалося із Донецької, Дніпропетровської, Харківської, Київської областей та міста Київ. Водночас найменше вчителів подалося з Черкаської, Закарпатської та Кіровоградської області.



Вчителі, які подалися на заявку Global Teacher Price Ukraine / Фото "Освіторія"

Цікаво й те, що у 2021 році було 135 заявок від сільських учителів, що на 15 більше, ніж минулого року. А ось із містами ситуація зворотна: таких учителів навпаки подалося менше – 572 анкети.

Рейтинг номінацій очолюють викладачі англійської мови. Але ТОП-3 залишається незмінним уже не перший рік: це фізкультура, англійська та предмети початкової школи. Також цього року отримали багато заявок від викладачів інформатики та української мови.

Спеціальні номінації Global Teacher Prize Ukraine

Цього року вирішили підтримати молодих педагогів. Тож, створили окрему номінацію – "Вчитель Незалежності". І це змотивувало молодих вчителів до 30-ти років – вони надіслали 217 анкет.

Також нагородять вчителів із прифронтової зони. Адже кожен із них зараз працює, щоб забезпечити учням гідне та українське майбутнє. Організатори премії отримали 105 номінацій зі Сходу України та 90 заявок від учителів Донецької та Луганської областей.

До теми Не всі вчителі зможуть до 1 вересня отримати ноутбуки, – Фіданян

Додамо, що школи 10 педагогів-фіналістів з прифронтової зони отримають технологічні подарунки, а педагог-переможець отримає спеціальний приз від письменника Сергія Жадана.

Що далі

Наступний етап – відбір топ-50 найкращих вчителів Global Teacher Prize Ukraine 2021. Їх оберуть волонтери у 4 містах України за спеціальною методологією. Їхні імена оголосять 15 серпня.

А вже 1 вересня стане відомо, хто потрапить до фіналу цьогорічної премії. Саме на цих вчителів буде чекати триденний асесмент центр, де вже кваліфіковане журі визначить переможця. Його ім’я оприлюднять я на церемонії нагородження 2 жовтня у Києві.

Вчитель, який здобуде головний приз та стане найкращим учителем України, отримає 250 тисяч гривень та підтримку реалізації власних освітніх проєктів.

Що відомо про премію Global Teacher Prize Міжнародну премію у 2014 році заснував арабський мільярдер Санні Варкі. Нагороду в 1 мільйон доларів отримує найкращий учитель світу, автор найбільш інноваційної та нестандартної методики навчання.



Водночас в Україні національна премія Global Teacher Prize Ukraine вручається з 2017 року. Цього року відбудеться п'ятий ювілейний сезон національної премії для вчителів-новаторів Global Teacher Prize Ukraine.



Це такий собі учительський "Оскар" – можливість для кожного шкільного вчителя не тільки позмагатися за грошову винагороду, а й отримати визнання.



До слова, у 2020 році переможцем національної премії Global Teacher Prize Ukraine став вчитель з Тернопільщини Василь Дяків. Він викладає історію, громадянську освіту й основи здоров'я для учнів.