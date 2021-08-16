Global Teacher Prize Ukraine 2021: імена топ-50 найкращих вчителів України

Цього року на національну премію для вчителів Global Teacher Ukraine 2021 подали анкети понад 3200 педагогів. Експерти відібрали 50 півфіналістів, які здивували своєю професійністю. Хто ці суперучителі – читайте у статті.

Додамо, що цього року кожен українець міг створити власну зірку подяки педагогу, яка "засяє на всю Україну". Найчастіше номінували вчителів люди віком 25 – 45 років: батьки учнів, колеги, керівництво або випускники. Також майже 500 номінацій прийшло від учнів.

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Вже 1 вересня стане відомо, хто потрапить до фіналу цьогорічної премії, де кваліфіковане журі визначить переможця. Його ім’я оприлюднять на церемонії нагородження 2 жовтня у Києві.

Педагог, який здобуде головний приз та стане найкращим учителем України, отримає 250 тисяч гривень та підтримку реалізації власних освітніх проєктів.

У цьому році до етапу топ-50 найкращих вчителів за версією Global Teacher Prize Ukraine 2021 потрапили 57 вчителів.

Топ-50 вчителів премії Global Teacher Prize Ukraine 2021

Ігор Андрієнков – вчитель англійської мови, який працює у Новомиколаївському ліцеї у селищі Шевченкове, що на Харківщині. Ганна Арінархова – учителька хімії з Києво-Печерського ліцею №171 "Лідер". Алла Бентковська – вчителька англійської мови зі спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов I–III ступенів №1 ім. Т. Шевченка у Бердичеві. Ірина Бірюк – вчителька англійської мови Першотравенської школи №3, Донецька область. Наталія Бойко – учителька біології, екології, основ здоров`я та хімія з Жоравського НВК – ДНЗ (ясла-садок) Яготинської місьради у селі Жоравка на Київщині. Максим Борисенко – вчитель інформатики з Миколаївського муніципального колегіуму ім. В. Чайки. Петро Британський – вчитель географії та STEM-курсу з ліцею "Греміум" у Києві. Тетяна Бурцева – вчителька початкових класів з Івано-Франківської початкової школи № 26. Ганна Бут – вчителька з біології, громадянської освіти, художньої культури та німецької мови, класна керівниця з Мелітопольського професійного аграрного ліцею в Запорізькій області. Тетяна Бутурлим – вчителька української мови, української літератури з онлайн-школи "Меридіан" та освітнього центру "Школа успіху" в місті Ніжин Чернігівської області. Павло Віктор – вчитель фізики з Рішельєвського наукового ліцею в Одесі. Ольга Владичко – вчителька захисту Вітчизни та образотворчого мистецтва з Сокальського ліцею № 1 ім. О. Романіва на Львівщині. Наталія Власова – вчителька всесвітньої історії, громадянської освіти, історії України, людини і світу, основ медіаграмотності та правознавства з наукового ліцею міжнародних відносин у Дніпрі. Валентина Гатальська – вчителька англійської мови з гімназії "Троєщина" у Києві. Юлія Гвоздецька – вчителька алгебри та геометрії з Харківського наукового ліцею-інтернату "Обдарованість". Ірина Горобченко – вчителька зарубіжної літератури, української мови та літератури з школи №6 у місті Горішні Плавні на Полтавщині. Елла Даниліна – класна керівниця, вчителька мистецтва, технологій та трудового навчання у школі № 13 з міста Українськ, що на Донеччині. Сергій Джавахішвілі – вчитель хімії з Кременчуцького ліцею № 4 "Кремінь" в Полтавській області. Юлія Должанська – класна керівниця, вчителька української мови та літератури з Харківського приватного ліцею-школи "Ранок". Ганна Древицька – вчителька біології та фізкультури з онлайн-школи "Меридіан" у Києві. Дмитро Дробітько – вчитель фізкультури з Бахмутської школи № 5 з профільним навчанням у Донецькій області. Оксана Єрохіна – вчителька англійської мови з Херсонської гімназії № 3. Богдан Завидовський – вчитель біології, хімії та природознавства з приватної школи Primus Inter Pares School у Дніпрі. Сергій Здор – вчитель біології та хімії з Піщанського ліцею у Харківській області. Маріанна Климчук – вчителька англійської мови з дистанційної школи "Меридіан" з села Долішній Шепіт Чернівецької області. Олександр Колесник – вчитель Історії України та правознавства школи № 31 у Вінниці. Сергій Колісніченко – вчитель всесвітньої історії та історії України з ліцею "Науковий" у Кропивницькому. Катерина Корзун – вчителька української мови і літератури з Олексіївської школи у Дніпропетровській області. Тетяна Короід – вчителька української мови і літератури школи № 78 Печерського району у Києві. Владислав Кронгауз – вчитель всесвітньої історії та історії України з Харківської спеціалізованої школи № 3. Ольга Кулініч – вчителька біології з школи-гімназії №1 у місті Хмільника на Вінниччині. Сергій Лавров – вчитель фізкультури з НВО № 6 "Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання "Натхнення" у Кропивницькому. Мар’яна Лисишин – вчителька англійської мови з Коломийського ліцею № 9 в Івано-Франківської області. Світлана Меркулова – вчителька іноземної мови з Ірпінської спеціалізованої школи № 2 з поглибленим вивченням економіки та права на Київщині. Віталій Мушинський – вчитель фізкультури з Судилківського ліцею у Хмельницькій області. Лідія Насонова – вчителька зарубіжної літератури, української мови та літератури з навчального закладу ThinkGlobal у Харкові. Наталія Олійник – вчителька початкових класів з Уманської школи-колегіуму № 7 у Черкаській області. Василь Отземко – вчитель всесвітньої історії, громадянської освіти, захисту Вітчизни, історії України та правознавства з Квітчанської школи у місті Корсунь-Шевченківський на Черкащині. Аліса Павлюк – вчителька початкових класів, математики та української мови, "Я і світ" з початкової школи № 26 у Івано-Франківську. Леся Павлюк – вчителька початкових класів з ліцею № 7 у Івано-Франківську. Ольга Петренко – вчителька української мови та літератури з школи № 28 у Чернігові. Микола Попадюк – вчитель всесвітньої історії, громадянської освіти, історії України, правознавства, основ критичного мислення у Чернівецькому ліцеї № 10. Артур Пройдаков – вчителька української мови та літератури з приватної школи "Мідгард" у Києві. Гліб Репіч – вчитель хімії з атмосферної школи "Київ глобал скул" у столиці. Максим Романов – вчитель географії з Харківського приватного ліцею-школи "Ранок". Оксана Русанова – вчителька алгебри, геометрії, природознавства, фізики з школи "Академія інтелекту" з селища Ворзель на Київщині. Олена Сєдакова – вчителька початкових класів з школи № 8 військово-цивільної адміністрації у місті Торецьку в Донецькій області. Наталія Сковородкіна – вчителька англійської мови (у початковій школі), зарубіжної літератури та педагог-організатор у Білозерській школі №18 у донецькій області. Оксана Словік – вчителька початкових класів у Луцькому ліцеї №27 Волинської області. Володимир Сокол – вчитель початкових класів та англійської мови у початковій школі з Харківського навчально-виховного комплексі №106 ім. В. Кисіля. Лілія Телішевська – класна керівниця, вчителька української мови та літератури з школи №99 у Львові. Тамара Уманська – вчителька зарубіжної літератури, української мови та літератури з Кремінського ліцею №5 на Луганщині. Світлана Ховрак – вчителька алгебри, геометрії та математики у Кременчуцького ліцею №4 "Кремінь". Оксана Хомич – учителька початкових класів з Новопечерської школи у Києві. Микола Цимбал – вчитель трудового навчання з Черкаської гімназії № 9. Владислав Штегельський – вчитель всесвітньої історії, громадянської освіти, економіки та історії України у ліцеї Educator у Києві. Анастасія Ярова – вчителька англійської мови з Маріупольської школи № 51 у Донецькій області.

Зазначимо, що після закінчення опрацювання анкет система автоматично рахує середнє арифметичне кожного вчителя і формує список з 50 найкращих вчителів. У разі, якщо кілька вчителів набрали однакову кількість балів, до топ-50 входить більше осіб.

Що відомо про премію Global Teacher Prize Міжнародну премію у 2014 році заснував арабський мільярдер Санні Варкі. Нагороду в 1 мільйон доларів отримує найкращий учитель світу, автор найбільш інноваційної та нестандартної методики навчання.



Водночас в Україні національна премія Global Teacher Prize Ukraine вручається з 2017 року. Цього року відбудеться п'ятий ювілейний сезон національної премії для вчителів-новаторів Global Teacher Prize Ukraine.



Це такий собі учительський "Оскар" – можливість для кожного шкільного вчителя не тільки позмагатися за грошову винагороду, а й отримати визнання.



До слова, у 2020 році переможцем національної премії Global Teacher Prize Ukraine став вчитель з Тернопільщини Василь Дяків. Він викладає історію, громадянську освіту й основи здоров'я для учнів.