У 2020 році всі конкурси та події отримали нові виклики, проте навіть карантин не став на заваді прагненню до самовдосконалення. Так, щорічна премія Global Teacher Prize Ukraine вже назвала імена десятки фіналістів.

Саме вони можуть справедливо називатися найкращими педагогами України, передає видання "Освіторія".

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Хто потрапив до списку 10 найкращих вчителів України

Іван Верещака

Він викладає – астрономію та інформатику у Чулаківській школі Херсонської області. Під час роботи вчитель використовує поєднання чотирьох "слабкостей дітей": ґаджетів, віртуальної та доповненої реальності, гейміфікації та командної роботи. Мріє Іван Верещака відкрити сільський центр STEM-навчання.

Анна Домніч

Вона викладає фізкультуру та хореографію у Новопечерській школі міста Києва.

Вчителька активно розвиває культуру мажорет-спорту: її учні вже встигли стати чемпіонами України, а у популярній соцмережі TikTok її танці набирають безліч переглядів.

Василь Дяків

Викладач всесвітньої історії, громадянською освіти, історії України та основ здоров’я у Заліщицькій державній гімназії Тернопільської області.

Василь здобув звання Заслуженого вчителя України і минулоріч переміг у конкурсі «Учитель року». Його учні часто стають переможцями обласних етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких та реферативних робіт МАН України.

Наталія Зима

Вчителька хімії у технологічному багатопрофільному ліцеї з загальноосвітніми класами імені А. Мазура у Хмельницькому.

На уроках Наталії Зими для дітей смартфони вже стали потрібнішими за щоденники. Вона не складає класичні поурочні плани, а планує уроки через план-проєкт. За 20 років вона відзначала призові місця своїх учнів на змаганнях ледь не пів тисячі разів. Окрісм того, її два учні склали ЗНО з хімії на 200 балів.

Вікторія Ломака

Вона викладає англійську мову у Сумській загальноосвітній школі I–III ступенів № 5 у Сумах.

Вікторія Ломака регулярно користується соцмережами для організації навчання та проводить опитування в телеграмі. Вчителька стимулює вчити англійську по сторіз королеви Великої Британії та закордонних кумирів в інстаграмі.

Андрій Олійник

Це вчитель початкових класів у школі № 35 Кам’янської міської ради у Дніпропетровській області.

Своїм великим досягненням педагог вважає те, що його 28 учнів читають понаднормово. Цікаво, що Андрій Олійник придумав власні "Анімаційні хвилинки", де вчитель танцює разом з дітьми, а у своїх інтегрованих уроках використовує LEGO.

Олег Пустовойт

Він викладає інформатику в Одеській школі № 65.

За час роботи його учні отримали понад 250 медалей і дипломів на конкурсах та олімпіадах національного та міжнародного рівня в Україні, Білорусі, Румунії, Болгарії та Македонії. Олег Пустовойт регулярно набуває нових навичок у сферах програмування, аналізу даних, вебдизайну, растрової, векторної та 3D-графіки, анімації, відеомонтажу.

Микола Тарасюк

Він працює вчителем інформатики у Житомирській школі № 17.

Микола Тарасюк веде проєкт "Розумійка" для дітей з особливими освітніми потребами та розробляє модуль для дітей з порушеннями слуху, що мають синдром Дауна.

Цікаво, що разом з учнями він працює над короткометражними фільмами, анімаціями, комп’ютерною графікок. На основі отриманих знань діти вже встигли створити фільм про булінг та дискримінацію.

Людмила Тоцина

Це вчителька англійської мови у Маріупольському ліцеї Донецької області.

Жінка навчалася в США, тож тепер почала відкривати світ і для своїх учнів. Людмила Тоцина запропонувала організувати кембридзький тест у своєму ліцеї, разом з учнями брала участь у таборах GoCamp. Її учні — переможці програм обміну (FLEX) та всеукраїнських конкурсів (Гринвіч, конкурс відеороликів від посольства США, МАН).

Олександр Чучаєв

Він викладає всесвітню історію, громадянську освіту, історію України, етику та міфологію у Благовіщенському навчально-виховному комплексі № 2 Кіровоградської області.

Олександр Чучаєв пишається тим, що зміг залучити своїх учнів до всеукраїнських проєктів. У 2017 Олександр потрапив до ТОП-20 вчителів за версією Global Teacher Prize Ukraine та згодом став головою громадської організації "НОВІ". Так, організація провела 5 масштабних освітніх фестивалів, залучивши понад 2000 освітян, 1500 учнів та 300 майбутніх вчителів.