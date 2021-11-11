Global Teacher Prize обрали найкращого вчителя світу 2021 року: зворушлива реакція переможниці
Джерело:твіттер Global Teacher Prize
Global Teacher Prize оголосили ім’я найкращої вчительки світу, яка цього року отримала премію. Нею стала Кешія Торп (Keishia Thorpe) зі США, яка викладає англійську мову у High School Langley Park, де 95% учнів є малозабезпеченими.
Переможниця отримає 1 мільйон доларів США. Це найбільша і найпрестижніша премія свого роду. Почувши про перемогу, Кешія Торп розплакалась у прямому ефірі.
До теми Учні називають мене другом і старшим братом, – переможець Global Teacher Prize Ukraine про школу
Що відомо про Кешію Торп
Вчителька під час виступу сказала, що навчання – це право людини, і всі діти повинні мати доступ до нього.
Кожна дитина має право мати свого чемпіона – дорослого, який ніколи не відмовиться від неї, і який спонукатиме ставати найкращим, яким тільки можливо. І тому вчителі завжди будуть важливі! Вчителі важливі!, – виголосила переможниця.
Кешія Торп допомогла зробити освіту в коледжі доступною для учнів з низьким рівнем доходів, іммігрантів, американських учнів першого покоління та біженців.
Вчителька переробила навчальну програму для факультету англійської мови, щоб зробити її актуальною для своїх учнів, адже більшість з них є малозабезпеченими. Тепер її студенти показують на 40% збільшення їх розвитку в англійській мові. Жінка також допомагає учням вступити до коледжу та отримати стипендії.
Реакція Кешії Торп на перемогу у конкурсі Global Teacher Prize:
Зазначимо, що цього року Global Teacher Prize вручають уже всьоме. За нагороду змагались понад 8000 учителів із 121 країни світу.
Також цьогоріч запровадили премію для студентів. Global Student Prize проходить вперше. Студент-переможець отримає 100 000 доларів. Цю нагороду виборов Джеремая Торонка зі Сьєрра-Леоне. За неї змагались 3500 претендентів з 94 країн світу.
В Україні найкращим вчителем року став Артур Пройдаков
В Україні також провели національну премію Global Teacher Prize Ukraine 2021 та визначили найкращого вчителя року. Переможцем став вчитель української мови та літератури з Києва Артур Пройдаков.
Під його наставництвом учні складають ЗНО на понад 190 балів. Сам педагог родом з Луганщини, тому мріє побудувати культурний міст між людьми з Заходу та Сходу України за допомогою подорожей.
Артур Пройдаков на церемонії нагородження / Фото "Освіторія"
Найкращий вчитель року отримав 300 000 гривень, поїздку на найбільшу освітню подію Global Education and Skills Forum, а також підтримку реалізації освітніх проєктів від організатора премії "Освіторія".
Переможці в інших номінаціях
- "Прифронтовий вчитель" – Тамара Уманська з міста Кремінна Луганської області;
- "Здійснення мрії" – Тетяна Мендусь з Гайсина Вінницької області;
- "Вчитель-новатор 2021" – Наталія Власова із Дніпра;
- "Вибір серцем" – Тетяна Вакулюк з Дніпра та Уляна Буцяк зі Стрия, що на Львівщині;
- "Найкращий вчитель-ровесник Незалежності" – Катерина Бігар зі Сваляви Закарпатської області;
- найкращий вчитель за народним голосуванням – Павло Віктор з Одеси;
- найкраща вчителька громадянської освіти – Ганна Бут з Мелітополя;
- найкраща вчителька фізкультури – Оксана Юрків з селища Козова, що на Тернопільщині;
- найкращий вчитель хімії – Сергій Джавахішвілі з Кременчука.
До слова, у 2020 році переможцем національної премії Global Teacher Prize Ukraine став вчитель з Тернопільщини Василь Дяків. Він викладає історію, громадянську освіту й основи здоров'я для учнів.
Що відомо про премію Global Teacher PrizeМіжнародну премію у 2014 році заснував арабський мільярдер Санні Варкі. Нагороду в 1 мільйон доларів отримує найкращий учитель світу, автор найбільш інноваційної та нестандартної методики навчання.
Водночас в Україні національна премія Global Teacher Prize Ukraine вручається з 2017 року. Цього року відбудеться п'ятий ювілейний сезон національної премії для вчителів-новаторів Global Teacher Prize Ukraine.
Це такий собі учительський "Оскар" – можливість для кожного шкільного вчителя не тільки позмагатися за грошову винагороду, а й отримати визнання.