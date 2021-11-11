Global Teacher Prize обрали найкращого вчителя світу 2021 року: зворушлива реакція переможниці

Global Teacher Prize оголосили ім’я найкращої вчительки світу, яка цього року отримала премію. Нею стала Кешія Торп (Keishia Thorpe) зі США, яка викладає англійську мову у High School Langley Park, де 95% учнів є малозабезпеченими.

Переможниця отримає 1 мільйон доларів США. Це найбільша і найпрестижніша премія свого роду. Почувши про перемогу, Кешія Торп розплакалась у прямому ефірі.

До теми Учні називають мене другом і старшим братом, – переможець Global Teacher Prize Ukraine про школу

Що відомо про Кешію Торп

Вчителька під час виступу сказала, що навчання – це право людини, і всі діти повинні мати доступ до нього.

Кожна дитина має право мати свого чемпіона – дорослого, який ніколи не відмовиться від неї, і який спонукатиме ставати найкращим, яким тільки можливо. І тому вчителі завжди будуть важливі! Вчителі важливі!, – виголосила переможниця.

Кешія Торп допомогла зробити освіту в коледжі доступною для учнів з низьким рівнем доходів, іммігрантів, американських учнів першого покоління та біженців.

Вчителька переробила навчальну програму для факультету англійської мови, щоб зробити її актуальною для своїх учнів, адже більшість з них є малозабезпеченими. Тепер її студенти показують на 40% збільшення їх розвитку в англійській мові. Жінка також допомагає учням вступити до коледжу та отримати стипендії.

Реакція Кешії Торп на перемогу у конкурсі Global Teacher Prize:



Зазначимо, що цього року Global Teacher Prize вручають уже всьоме. За нагороду змагались понад 8000 учителів із 121 країни світу.

Також цьогоріч запровадили премію для студентів. Global Student Prize проходить вперше. Студент-переможець отримає 100 000 доларів. Цю нагороду виборов Джеремая Торонка зі Сьєрра-Леоне. За неї змагались 3500 претендентів з 94 країн світу.

В Україні найкращим вчителем року став Артур Пройдаков

В Україні також провели національну премію Global Teacher Prize Ukraine 2021 та визначили найкращого вчителя року. Переможцем став вчитель української мови та літератури з Києва Артур Пройдаков.

Під його наставництвом учні складають ЗНО на понад 190 балів. Сам педагог родом з Луганщини, тому мріє побудувати культурний міст між людьми з Заходу та Сходу України за допомогою подорожей.



Артур Пройдаков на церемонії нагородження / Фото "Освіторія"

Найкращий вчитель року отримав 300 000 гривень, поїздку на найбільшу освітню подію Global Education and Skills Forum, а також підтримку реалізації освітніх проєктів від організатора премії "Освіторія".

Переможці в інших номінаціях

"Прифронтовий вчитель" – Тамара Уманська з міста Кремінна Луганської області;

"Здійснення мрії" – Тетяна Мендусь з Гайсина Вінницької області;

"Вчитель-новатор 2021" – Наталія Власова із Дніпра;

"Вибір серцем" – Тетяна Вакулюк з Дніпра та Уляна Буцяк зі Стрия, що на Львівщині;

"Найкращий вчитель-ровесник Незалежності" – Катерина Бігар зі Сваляви Закарпатської області;

найкращий вчитель за народним голосуванням – Павло Віктор з Одеси;

найкраща вчителька громадянської освіти – Ганна Бут з Мелітополя;

найкраща вчителька фізкультури – Оксана Юрків з селища Козова, що на Тернопільщині;

найкращий вчитель хімії – Сергій Джавахішвілі з Кременчука.

До слова, у 2020 році переможцем національної премії Global Teacher Prize Ukraine став вчитель з Тернопільщини Василь Дяків. Він викладає історію, громадянську освіту й основи здоров'я для учнів.