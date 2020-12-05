Переможця всесвітнього конкурсу Global Teacher Prize 2020 оголосили 3 грудня. Ним став Ранджіт Дісалі – вчитель молодшої школи з Індії. Педагог отримає мільйон доларів.

Проте Ранджіт вирішив половину коштів розділити з іншими фіналістами. Факти про те, як він навчає учнів, зібрало видання "Освіторія".

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Це велика честь для мене – бути серед вчителів, які тяжко працювали у ці важкі часи COVID-19. Ви всі — справжні змінотворці і змінюєте життя учнів, поєднуючи жарти і випробування. Ділитися – означає зростати. Тому я хочу розділити 50% призових коштів з рештою дев’ятьма фіналістами,

– сказав переможець.

Ранджіт вірить, що разом вони здатні зробити цей світ кращим.

Як Ранджіт Дісалі навчає учнів

Переклав підручники заради учениць

Школа, де працює Ранджіт Дісалі, розташована у напівзруйнованому приміщенні, затиснутому між сараєм для худоби та коморою. Учениці були представницями народу каннара, з сільських родових спільнот, де до освіти ще ставляться з підозрою. Лише одна з 50-ти ходила до школи.

Але замість того, щоб миритися з тим, що учні нетямущі, Ранджіт переїхав до села і з великими зусиллями вивчив місцеву мову. Після цього він самотужки переклав усі підручники початкової школи на рідну мову своїх учениць.



Ранджіт Дісалі викладає у початковій школі / Фото News24 Hindi

Навчав з використанням QR-коду

Ранджіт озвучив тексти, створив аудіолекції, відеолекції, художньо декламував вірші. Крім власного навчального відеоконтенту, вчитель звертався до громадських організацій, колег, використовував багато відео на YouTube та з різноманітних ресурсів.

Але вдома діти не мали комп’ютерів, тому у вчителя з’явилася ідея використовувати QR-код для смартфонів, які мали батьки учнів.

Вчитель вставив унікальні QR-коди на відповідні сторінки підручника. А діти за допомогою програми NEO Reader у своєму мобільному телефоні сканували код, щоб прослухати запис чи переглянути відео.

Цікаво, що після перегляду на екрані блимали онлайн-запитання. Якщо дитина відповідала, то набрані за це бали приходили на електронну пошту дитини.

Винахід для шести мільйонів школярів

Таке навчання стало більш популярним, ніж очікувалося. Діти були у захваті. А вже за два роки 98 відсотків учениць досягли очікуваних результатів навчання, а 85% отримали найвищі бали на іспитах. Нині усі дівчата селища відвідують уроки, а підліткових шлюбів немає.

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Натомість початкова школа, де працює Ранджіт Дісалі, визнана найкращою у районі. Вчитель отримав нагороду від Microsoft за створення громад, сприятливих до технологій, лише на базі мобільних телефонів.

Так, у 2017 році він зареєстрував авторські права на винахід та звернувся до МОН з пропозицією поширити його досвід. І вже за рік усі підручники штату Махараштра, у якому і живе Ранджіт Дісалі, почали виходити з QR-кодами. Нині ними користуються понад шість мільйонів школярів. Новацію намагаються ввести в усій Індії.

Доповнена реальність та Skype-уроки

А зараз найкращий вчитель захопився підручниками з AR-реальністю. Усі процеси та поняття, які важко уявити у фізиці, хімії, об’єкти географії, за допомогою смартфону можна побачити у тривимірному вигляді.

Ще одна улюблена форма роботи: Skype-уроки, які Ранджіт Дісалі проводить за допомогою шкільного комп’ютера та проєктора, придбаних нещодавно завдяки односельцям. Спочатку це були 10-хвилинні сеанси спілкування з учнями, потім контакти розширилися по всій країні.



Ранджіт Дісалі використовує технології на уроках / Фото v6 Velugu

Ранджіт Дісалі є автором проєкту "Перетнемо кордони". Цю шеститижневу програму взаємодії за допомогою Skype для учнів шкіл з країн у конфлікті він створив, щоб підготувати їх до досягнення цілей ООН зі сталого розвитку в галузі миру.

Найкращий вчитель світу — вже нині публічна особа, освітянська "зірка" Індії, адже він написав понад 500 статей на освітні теми, виступає як експерт на телебаченні, де ділиться своїми ідеями. Учням приємно, що їхній наставник — найкращий у країні блогер (за версією ABP Maza).

Додамо, що також цього року вручили нагороду COVID-героя. Ним став Джеймі Фрост – математик з Великої Британії, який зміг навчати мільйони дітей за допомогою онлайн-інструментів