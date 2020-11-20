В мережі досі триває дискусія, чи варто дітям розповідати про алкоголь. А почалося ще після інформації про те, що у завданні для учнів третього класу згадується алкогольний напій глінтвейн. Але коли варто починати і як говорити про алкоголь з дітьми?

Видання "Освіторія" поспілкувалася з психоаналітикинею Марією Гончаренко щодо цих питань. Також ми підготували факти про те, як говорять про алкоголь з учнями за кордоном.

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Історія з глінтвейном для третьокласників

Нещодавно директор школи Дмитро Ламза написав у соцмережах, що йому соромно за одне із завдань у підручнику "Я досліджую світ" для 3 класу.



Завдання для учнів 3 класу / Фото з фейсбук-сторінки директора

Директор сказав, що не знає, як пояснювати учням, що таке глінтвейн та чому діти хотіли його пити. Тому у мережі через це розпочалася дискусія.

Експерти кажуть, що з методичних рекомендацій до проведення цього уроку можна дізнатися, що вчитель мав би детально підготуватися до цієї теми, зокрема й подумати, як можна гідно відмовитися.

Очікувані результати учнів від цього завдання:

Учень здатний відмовитися від пропозиції щодо вживання алкоголю, тютюну, інших небезпечних речовин;

Учень обґрунтовує свій вибір щодо здорової поведінки та уникнення вживання алкоголю, тютюну, наркотиків;

Учень розрізняє дозволені та заборонені для вживання речовини;

Учень визначає альтернативи шкідливим звичкам (наприклад, замість цього погратися з друзями, зайнятися спортом чи хобі).

Чому автори книги обрали саме цей напій

Вони вважають, що дітям у 8-9 років не пропонуватимуть випити пиво в компанії, не дозволять придбати спиртне в магазині, а ось на гірському курорті глінтвейн можуть продати.

Або діти можуть відчути аромат прянощів під час такого зимового відпочинку або на різдвяних ярмарках і розпитуватимуть батьків про напій.

На думку авторів, завдання мало навчити дитину, що глінтвейн може бути алкогольним і шкідливим для дитячого організму, а також дати варіант безпечного напою — того самого глінтвейну, але безалкогольного, із соку та прянощів.

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Але тут є і кілька нюансів, які потрібно було б врахувати. Так, замість фрази "як роблять інколи дорослі" доречніше було б сказати "як роблять деякі дорослі". Тобто, не прирівнювати алкоголь до напою для всіх дорослих.

Також під час уроку вчитель мав би наголосити, що краще на морозі зігрітися гарячим напоєм для дітей – какао або чаєм.

Як розмовляють з учнями про алкоголь в інших країнах

Дослідження показали, що цікавість до теми алкоголю та сигарет збільшується якраз у період переходу з 2 до 3 класу, особливо в хлопчиків. Вдруге ця тема стає цікавою під час переходу з 5 до 6 класу. Відомо, що про алкоголь дізнаються в однолітків, гуглять чи бачать рекламу.

Вчені ж кажуть, що найкраще проводити таке навчання саме в початковій школі, бо тоді ще важлива думка батьків та вчителя. Там на уроках влаштовують дискусії, інструктаж, демонстрацію правильної поведінки та моделювання проблемних ситуацій.

США

У США є курс "Навчання життєвих навичок", який включає 24 уроки про запобігання вживанню тютюну та алкоголю серед учнів 3-5 класів (8-11 років). Там помітили, що серед тих, хто його проходив, у підлітковому віці на 61% нижча поширеність куріння та на 25% — вживання алкоголю.



Дитина має розуміти, що алкоголь – це шкідливо / Фото akamaihd

Цікаво, що у школах США з "нульового" (вік дитсадка) до 4 класу 8 тижнів на рік діє програма Apple A Day, завдання якої – зміцнювати навички стійкості для запобігання зловживанню психоактивними речовинами.

Там передбачені тематичні спортивні ігри, тиждень червоної стрічки проти залежностей, і завдання з повсякденного життя, які діти мають розв’язувати.

Британія

У цій країні теж вважають, що починати слід з 3-4 класів (із 7-9 років), оскільки понад половина юних британців ще до завершення початкової школи куштують алкогольний напій. Але завдання вчителів: навчити здорового способу життя, але не вчити, що алкоголь — лише погано.

Тому в початковій школі досліджують, як спиртні напої використовувались в медицині та як люди в минулі епохи ставилися до алкоголю. Також дітям дають багато інформації, наприклад, про податки на напої, про норми вина для дорослих тощо.

Окрім того, вчителі радять учням сайти з тематичними іграми. Наприклад, Обережно! Alcohol — це вебсайт для дітей 7-11 років. Там також є весела інтерактивна навчальна сторінка і квест із добрими прибульцями, які не знають, що таке алкоголь та цигарки.

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Франція

У Франції, яку називають країною виноробства, лише у 2008 році заборонили продаж алкоголю особам до 18 років. Раніше дітям розповідали про професію дегустатора.

Проте зараз Франція зробила більший акцент на профілактиці шкідливих звичок, як заведено скрізь у Європі, але все ж основна інформація про те, як це — вживати алкоголь надмірно та недоречно.

Нідерланди

У Нідерландах дітям пояснюють, що алкоголь — це зло, але частина дорослих обирає його час від часу.

Так, у початкових класах дуже багато шкільних свят, на які запрошують батьків. І на столі пиво та глінтвейн поруч із соками та газованими напоями. Там вважають, що діти мають розрізняти, що їм можна брати, а що ні, доводити це на практиці.